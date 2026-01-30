Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE tient son nouveau patron du milieu ! Abdoulaye Kanté, prêté par Middlesbrough avec option d’achat, débarque dans le Forez avec une ambition claire : aider les Verts à retrouver la Ligue 1.

Natif d’Attécoubé, au cœur d’Abidjan, Abdoulaye Kanté a grandi loin des projecteurs. C’est en région parisienne, sous les couleurs du FC Montfermeil, qu’il franchit un premier cap décisif. Très vite repéré pour ses qualités au cœur du jeu, le jeune Ivoirien rejoint Troyes en 2022, passant en un temps record des U19 à la Ligue 2.

Kanté ne tarde pas à se faire remarquer : il brille dès son arrivée et décroche son premier contrat professionnel, reflet d’une progression fulgurante. Ce parcours singulier témoigne d’une résilience et d’une ambition saluées par ses formateurs, à l’image de nombreux talents révélés dans ce club partenaire de l’ASSE.

Des débuts prometteurs en Ligue 2 et expérience anglaise

En septembre 2023, pour sa première titularisation en professionnel, Kanté marque d’emblée son territoire avec un but dès son premier match face à QRM. Fort de ses 47 apparitions en Ligue 2, il séduit par son impact, sa vision et sa maturité sur le terrain.

L’aventure prend une nouvelle dimension l’été suivant : direction Middlesbrough en Championship. La découverte du football anglais, entre Championship et EFL Cup, va lui apporter une énergie supplémentaire, même si l’appel des Verts reste plus fort. Ce choix de revenir en France incarne la volonté du joueur de s’imposer dans un projet sportif solide, au sein d’un public exigeant et passionné.

Un renfort clé pour la montée en élite

Prêt avec option d’achat, Abdoulaye Kanté arrive à l’AS Saint-Étienne avec le numéro 14 sur le dos. Milieu défensif récupérateur, il complète un effectif en quête de rigueur et de fraîcheur pour viser la montée. Son profil athlétique et son goût pour l’interception correspondent parfaitement aux besoins du secteur médian stéphanois.

La direction du club, à travers Loïc Perrin, souligne son rôle stratégique : « Il connaît bien notre championnat. Sa capacité à récupérer le ballon fait de lui un atout pour notre effectif, même à seulement 20 ans. » Ce recrutement vient affirmer les ambitions de l’ASSE alors que d’autres dossiers animent en parallèle le mercato, à l’image de la situation de certains cadres sur le départ.

Engagement citoyen : Kanté, acteur du projet Vert l’Avenir

L’AS Saint-Étienne s’illustre aussi hors des terrains avec son projet « Vert l’Avenir », articulé autour de l’engagement social et citoyen. Abdoulaye Kanté s’inscrit pleinement dans cette dynamique en participant activement à la branche “Citoyenneté” du programme ASSE Cœur-Vert.

Avec ce geste, le nouvel arrivant affiche une volonté de s’intégrer à la grande famille stéphanoise, auprès des enfants et des quartiers du bassin ligérien. Pour l’ASSE, cet engagement résonne comme une promesse de proximité renforcée avec ses supporters et sa communauté, traduisant l’identité forte du club aussi en dehors de Geoffroy-Guichard.

Premiers mots d’Abdoulaye Kanté sous le maillot stéphanois

Dès son arrivée, Kanté a tenu à adresser un message fort au “Peuple Vert” : « Je me sens bien depuis mon arrivée ici, où tout le monde m’a bien accueilli et s’est montré très bienveillant. Je viens avec l’ambition d’aider le club à monter dans l’élite ! J’aime déjà ce public, et ensemble, j’espère que nous atteindrons nos objectifs ! »

Cette déclaration résume l’état d’esprit d’un joueur déterminé à faire vibrer Geoffroy-Guichard et à donner le meilleur pour ses nouvelles couleurs.

Le regard du club sur cette nouvelle recrue

Pour Loïc Perrin, la venue de Kanté répond à une véritable stratégie : « C’est un élément suivi depuis de longs mois qui va apporter profondeur et expérience. Malgré sa jeunesse, il saura relever les défis du championnat et renforcer nos ambitions. » L’intégration du nouveau numéro 14 dans le vestiaire se fait déjà sentir, symbole d’un collectif resserré et engagé à reconquérir sa place en Ligue 1.

Une saison pour viser plus haut

La signature d’Abdoulaye Kanté s’inscrit dans un projet de reconquête sportive et sociale. Son parcours, son engagement citoyen et son envie de réussir aux côtés du Peuple Vert font de lui l’un des joueurs à suivre cette saison. Reste désormais à transformer cette énergie nouvelle en résultats sur le terrain, pour retrouver l’élite dès cet exercice. Pour découvrir l’évolution d’autres trajets au sein du club, suivez également les mouvements du côté des anciens cadres de l’effectif.