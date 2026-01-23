Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Au placard depuis le début de la saison, Dylan Batubinsika devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club grec de Larissa, où évolue déjà Yvann Maçon.

Après une première partie de saison à 90 minutes, un soir de déroute à Annecy (0-4), Dylan Batubinsika va quitter l’AS Saint-Etienne. C’est le site Evect qui l’annonce. Selon le média, le défenseur congolais devrait rejoindre Yvann Maçon dans le club grec de Larissa, avant-dernier de son championnat. Evect apporte toutefois un bémol : « Selon les précisions que nous avons pu obtenir, le dossier est avancé mais pas encore finalisé. Il reste quelques détails à régler pour acter le départ du défenseur ».

Le troisième départ chez les Verts

A six mois de la fin de son contrat, Batubinsika devrait résilier avec l’ASSE pour s’engager librement avec Larissa. Ce sera la fin d’une aventure de deux ans et demi, qui aura bien débuté avec une participation active à la remontée des Verts dans l’élite en 2023-24 mais une saison plus délicate dans l’élite. L’été dernier, la direction stéphanoise voulait le faire partir mais Batubinsika a refusé plusieurs offres, ce qui a conduit à une mise au placard. Dont il n’est sorti que le 25 octobre pour le déplacement à Annecy, quand Horneland n’avait vraiment plus d’autre joueur sous le coude.

Ce sera le troisième départ à l’ASSE cet hiver après Yvann Maçon, donc, mais également Maedine Makhloufi, qui a pris la direction de Dunkerque.