ASSE Mercato : un ancien Rémois décrit la recrue idéale pour Horneland

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 10:50
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
Ancien entraîneur du Stade de Reims, qui affrontera l’ASSE samedi, David Guion estime qu’il ne manque qu’un milieu de terrain puissant aux Verts pour dominer leur sujet.

Hier soir, Poteaux Carrés a publié une interview de David Guion avant le choc de samedi entre le Stade de Reims et l’ASSE. Actuellement sans club, l’entraîneur de 58 ans connaît très bien les Champenois, qu’il a entraînés entre 2017 et 2021, les menant au titre de champion de L2 dès sa première saison, mais également la Ligue 2. Ses deux dernières aventures (Bordeaux en 2022-23 et Troyes en 2023-24) étaient à ce niveau. Il continue d’en suivre beaucoup de matches et a donc bien étudié le jeu des Verts. Selon lui, un recrutement pourrait permettre à l’ASSE de dominer la L2 comme on la voyait le faire en début de saison…

« L’ASSE a besoin de puissance, de muscle et de force »

« De ce que je vois, l’ASSE a besoin de puissance, de muscle et de force au milieu de terrain. D’un joueur comme ça avec un gros caractère, du muscle et de la force. Parce que Flo est un meneur de jeu qui joue un peu bas. Mahmoud Jaber est un joueur assez complet quand même, c’est un bon joueur. Le petit Igor Miladinovic est un technicien mais il a besoin encore d’avoir de l’expérience de match. Aïmen Moueffek est assez complet mais il doit encore monter le curseur. »

Une analyse visiblement partagée par Eirik Horneland qui, après avoir déclaré qu’il n’avait pas besoin de recrues au milieu de terrain, a changé d’avis.

