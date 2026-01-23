Joueur de l’ASSE entre 2019 et 2022, Miguel Trauco a été écarté en même temps que deux partenaires par son club de l’Alianza Lima en raison d’une possible implication dans une agression sexuelle.

Qui se souvient de Miguel Trauco, latéral gauche débarqué en 2019 à l’ASSE en provenance de Flamengo ? Le Péruvien s’était surtout distingué par ses tatouages sur tout le corps ou ses teintures capillaires que son coiffeur personnel lui faisait. Sur le terrain, ça a été beaucoup plus compliqué. Il faut dire que les Verts ne traversaient pas la meilleure période de leur histoire. Parti au moment de la relégation, en juin 2022, il a rebondi aux Etats-Unis, puis au Brésil avant de retourner dans son pays. Depuis janvier 2025, il évolue à l’Alianza Lima.

Des hinchas ont voulu agresser les fautifs

C’est là que les choses ont dérapé. Actuellement en préparation avant la reprise de la saison péruvienne, l’Alianza a fait une halte en Uruguay pour disputer un match amical. Miguel Trauco et deux autres partenaires, Carlos Zambrano (ex-Boca Juniors) et Sergio Pena, font l’objet d’une plainte d’une jeune femme de 22 ans pour agression sexuelle. On ne sait rien d’autre de l’histoire, si ce n’est que l’Alianza Lima a décidé d’écarter les trois joueurs jusqu’à ce que la lumière soit faite sur ce qu’il s’est réellement passé. Ce qui prive le trio d’un match amical contre l’Inter Miami de Lionel Messi (que Trauco aurait eu au marquage) ce samedi…

Les choses sont en train de sérieusement dérailler du côté de l’Alianza puisque des hinchas ont envahi le camp d’entraînement au retour de l’équipe au pays pour s’en prendre aux joueurs incriminés. Certains de leurs partenaires se sont opposés et ont été frappés pendant que d’autres supporters volaient leurs effets personnels…