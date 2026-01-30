À LA UNE DU 30 JAN 2026
[09:21]Stade Rennais Mercato : coup dur pour le remplaçant de Seko Fofana !
[09:00]RC Lens – Le Havre : Sage corrige le tir, deux changements majeurs attendus dans son onze
[08:48]OM : Benatia, Greenwood, Balerdi… ça chauffe sérieusement dans le vestiaire ! 
[08:12]FC Nantes Mercato : un transfert bouclé a avorté à la dernière minute ! 
[07:45]ASSE Mercato : après Kanté, une nouvelle recrue offerte au futur coach des Verts ! 
[07:19]PSG : Luis Enrique a failli claquer la porte !
[07:00]OM : double coup de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi ! 
[06:00]ASSE Mercato : l’ancien flop Pierre Cornud pète un plomb en Israël
[05:00]FC Nantes : le mercato hivernal peut-il sauver les Canaris de la Ligue 2 ?
[00:00]Diletta Leotta met le feu à la toile avec sa dernière vidéo
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : après Kanté, une nouvelle recrue offerte au futur coach des Verts ! 

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 07:45
💬 Commenter
Loïc Perrin (ASSE)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors qu’Erik Horneland est sur le départ, l’ASSE continue de prospecter sur le marché des transferts.

Ça bouge et pas qu’un peu à l’ASSE. Selon GaëlB42, insider proche du club, Martin-Chris Paalberg va bel et bien s’engager avec les Verts. Le deal est bouclé et l’officialisation ne devrait plus tarder. Une arrivée qui intervient dans un contexte particulier, à la veille du match face à Boulogne, qui pourrait marquer la dernière apparition d’Erik Horneland sur le banc stéphanois.

Plus tôt dans la semaine, Peuple Vert assurait déjà que l’ASSE avait sécurisé l’arrivée de ce jeune attaquant estonien de 17 ans, en provenance du JK Vaprus Pärnu. Officiellement, Paalberg est destiné à évoluer dans un premier temps avec la réserve. Officieusement, son profil intrigue déjà beaucoup en interne.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Jeune, buteur et international précoce, Martin-Chris Paalberg coche de nombreuses cases dans un club en pleine réflexion sur son projet sportif. L’ASSE cherche à se projeter, à miser sur des profils à fort potentiel capables de prendre de la valeur à moyen terme. Et le nom de l’Estonien circule déjà comme une possible belle pioche. Si cette recrue ne bouleversera pas immédiatement la hiérarchie, elle envoie un signal clair sur la stratégie des Verts… offerte au futur coach de l’ASSE. 

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot