La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors qu’Erik Horneland est sur le départ, l’ASSE continue de prospecter sur le marché des transferts.

Ça bouge et pas qu’un peu à l’ASSE. Selon GaëlB42, insider proche du club, Martin-Chris Paalberg va bel et bien s’engager avec les Verts. Le deal est bouclé et l’officialisation ne devrait plus tarder. Une arrivée qui intervient dans un contexte particulier, à la veille du match face à Boulogne, qui pourrait marquer la dernière apparition d’Erik Horneland sur le banc stéphanois.

Plus tôt dans la semaine, Peuple Vert assurait déjà que l’ASSE avait sécurisé l’arrivée de ce jeune attaquant estonien de 17 ans, en provenance du JK Vaprus Pärnu. Officiellement, Paalberg est destiné à évoluer dans un premier temps avec la réserve. Officieusement, son profil intrigue déjà beaucoup en interne.

Jeune, buteur et international précoce, Martin-Chris Paalberg coche de nombreuses cases dans un club en pleine réflexion sur son projet sportif. L’ASSE cherche à se projeter, à miser sur des profils à fort potentiel capables de prendre de la valeur à moyen terme. Et le nom de l’Estonien circule déjà comme une possible belle pioche. Si cette recrue ne bouleversera pas immédiatement la hiérarchie, elle envoie un signal clair sur la stratégie des Verts… offerte au futur coach de l’ASSE.