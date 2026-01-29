ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues

L’AS Saint‑Étienne traverse une semaine particulièrement agitée, au cœur d’une crise sportive et managériale qui pourrait conditionner la suite de la saison des Verts en Ligue 2.

Après plus d’un an à la tête de l’équipe, Eirik Horneland s’apprête à quitter le club. Le technicien norvégien a lui‑même annoncé à ses joueurs que le match contre Boulogne ce samedi serait sa dernière mission sur le banc stéphanois. Cette décision marque le terme d’un cycle entamé en décembre 2024, alors que l’ASSE venait de tourner la page Olivier Dall’Oglio pour tenter de se maintenir en L1. Raté.

Une décision surprenante : Horneland maintenu jusqu’à Boulogne

Alors que son départ semblait certain, Kilmer a choisi de maintenir Horneland pour la réception de Boulogne. Ce maintien, jugé étonnant par de nombreux observateurs, s’explique par plusieurs facteurs internes, comme l’explique justement Peuple Vert dans un très bon article.

Stabilité sportive : Horneland a accepté de préparer cette dernière rencontre et reste pleinement investi, ce qui évite de brusquer le vestiaire alors que le club traverse une phase déjà instable.

: Horneland a accepté de préparer cette dernière rencontre et reste pleinement investi, ce qui évite de brusquer le vestiaire alors que le club traverse une phase déjà instable. Absence de solution immédiate : Aucun candidat crédible n’était suffisamment disponible pour prendre le relais avant ce match, notamment parce que Philippe Montanier serait actuellement en déplacement à l’étranger.

: Aucun candidat crédible n’était suffisamment disponible pour prendre le relais avant ce match, notamment parce que serait actuellement en déplacement à l’étranger. Message collectif : En gardant Horneland jusqu’à samedi, la direction espère préserver la cohésion du groupe, éviter un “choc” inutile et permettre une transition moins brutale avec le futur entraîneur.

Au‑delà de ces raisons pragmatiques, c’est aussi une forme de reconnaissance pour le travail — même imparfait — réalisé par le Norvégien malgré des résultats décevants.

Un bilan contrasté pour le Norvégien

Arrivé avec la mission de redresser un club fragilisé, Horneland n’a pas réussi à inverser la tendance. Avec un passage marqué par une relégation difficile et un début de saison en Ligue 2 jugé irrégulier, l’entraîneur paie l’incapacité à maintenir une dynamique stable. L’ASSE pointe actuellement à la 5e place du championnat, à seulement deux points de la deuxième place, mais la défaite lors du dernier match face à Reims a scellé son sort.

Philippe Montanier pressenti pour la succession

Si Horneland dirigera l’équipe une dernière fois samedi, les dirigeants stéphanois ont déjà les yeux tournés vers l’après‑match.

Parmi les pistes évoquées, Philippe Montanier apparaît comme le candidat le plus sérieux pour reprendre les rênes de l’équipe. Ancien joueur de l’ASSE et entraîneur expérimenté — notamment en Ligue 2 avec Toulouse, avec qui il a remporté le titre en 2022 — Montanier coche de nombreuses cases pour relancer le projet sportif des Verts.

Ce que cela signifie pour l’ASSE

Ce bouleversement arrive à un moment clé de la saison :

L’ASSE vise toujours la montée en Ligue 1 , mais voit sa situation devenir plus délicate avec chaque point perdu.

, mais voit sa situation devenir plus délicate avec chaque point perdu. Le prochain match contre Boulogne est crucial : une victoire serait un signal fort avant l’arrivée du nouveau coach.

La transition entre Horneland et Montanier devra être fluide pour éviter une rupture d’élan dans un groupe en quête de constance.

Avec Montanier en pole pour reprendre le flambeau, les Verts espèrent retrouver une dynamique positive et relancer leurs ambitions de retour dans l’élite du football français