ASSE : Horneland a annoncé son départ !

Eirik Horneland et l’ASSE, c’est fini. Mais le coach norvégien pourrait tout de même diriger les Verts un dernier match ce samedi…

Hier, nous révélions qu’Eirik Horneland dirigerait sans doute son dernier entraînement ce mercredi matin. Ce ne sera peut-être pas le cas, mais le Norvégien va bien quitter l’ASSE. Comme indiqué par L’Equipe, Horneland a en effet expliqué à ses joueurs à l’issue de la séance qu’il allait s’en aller. Une décision de la direction, puisqu’il avait épuisé son crédit suite à la défaite à Reims samedi dernier.

Un dernier match avec l’ASSE et puis s’en va ?

Toutefois, L’Equipe croit savoir qu’Horneland sera encore sur le banc samedi soir pou diriger l’éuipe face à Boulogne-sur-Mer. Et que ce sera son dernier match sur le banc de l’ASSE. « La volonté de tourner la page doit se faire en douceur. Dans ce cadre, la transition avec le remplaçant d’Horneland devrait intervenir rapidement, très probablement la semaine prochaine. Comme L’Équipe l’a écrit, seulement deux entraîneurs sont sur la short-list : Philippe Montanier et Franck Haise. L’un des deux aura la tâche de faire remonter immédiatement les Verts en L1. »