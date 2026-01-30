RC Lens : Sage refroidit l’euphorie malgré la place de leader reprise au PSG

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Après la victoire du RC Lens face au Havre (1-0) et la première place de Ligue 1 provisoirement reprise au PSG, le coach lensois Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

Important de réagir

Tout le mérite revient à notre adversaire, difficile à manœuvrer. En première période, on a réussi à trouver le rythme, mais je n’ai pas du tout aimé l’entame. J’ai beaucoup plus aimé notre jeu dès la 15e minute. Le but nous aide à avoir de la matière dans le vestiaire sur l’aspect tactique. On aurait pu marquer le 2e en début de seconde. La fin de match a été plus chaotique.

Plus facile avec des pistons à leur place

J’aurais dû vous rencontrer vendredi dernier, ça m’aurait bien aidé (rires). Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, j’ai pris un peu de recul par rapport à des décisions pas adaptées. Les joueurs étaient un peu revanchards donc c’est bien.

Kyllian Antonio

C’est un joueur né en 2008, qui a été rapidement mis dans la grande piscine dans des conditions pas faciles pour débuter (dans le derby face au LOSC la saison dernière). Aujourd’hui, on a beaucoup de joueurs devant lui dans la hiérarchie. L’opportunité de jouer s’est présentée avant Marseille, mais je n’ai pas pris le risque étant donné que je ne voulais pas qu’il soit responsable d’un éventuel début de match que l’on a vécu, et qu’on l’associe à ce genre de choses. Aujourd’hui le contexte était plus favorable, l’équipe s’est réorganisée, il a montré qu’il était capable de jouer, ça m’embête un peu car il me pose des problèmes (rires).

Les changements tardifs

Je ne voulais pas trop désorganiser l’équipe (rires). Je voyais qu’on était plutôt bien, aussi dans la ligne tactique. J’avais en tête que mercredi (face à Troyes en Coupe de France), certains joueurs allaient devoir être frais, c’est important de les laisser se reposer.

Ce qu’il n’a pas aimé dans l’entame

L’agressivité, les erreurs dans la transmission, des décisions inadaptées, et je trouve que ça remet un questionnement dans la tête des joueurs, et on n’en a pas besoin, car on doit se resserrer, et je ne pense pas que c’était la meilleure manière. Mais l’équipe a su réagir, il suffisait que la réaction se lance.

La première place retrouvée

Luis Enrique a dit en gagnant à Auxerre qu’il mettait la pression sur Lens, donc on met aussi la pression sur le PSG. C’est bien de jouer le vendredi quand tu gagnes. Aujourd’hui, on est dans notre volonté de marquer le nombre de points qu’on vise pour attaquer l’Europe. Le fait d’avoir repris la première place est quelque chose de positif, mais le principal est le compteur points.

La position de chasseur meilleure que celle de chassé ?

Si on est bien équipé oui, mais si on est chassé, il faut courir vite. Psychologiquement, c’est la même chose. Aujourd’hui, on a la chance d’être dans ce statut-là, mais je ne pense pas qu’on puisse se battre sur le long terme avec le PSG. On construit quelque chose de grand pour nous et on a encore de la marge.

Un groupe homogène

C’est un beau clin d’œil à ce qu’est ce sport collectif. Il faut qu’on joue en équipe, et dès qu’on n’applique pas des principes collectifs comme à Marseille, c’est toute l’équipe qui subit. Aujourd’hui, on a été cohérent ensemble, on l’a fait de manière durable. Même lors des changements, on est resté sur ce qu’on voulait faire et ça montre qu’on est capable de jouer en équipe.