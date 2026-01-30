À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : la compo de Sage pour affronter Le Havre, avec une grosse surprise

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 19:46
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les compositions officielles du match de la 20e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et Le Havre viennent de tomber.

Le RC Lens reçoit ce vendredi (20h45) Le Havre, en match d’ouverture de la 20e journée de championnat. À une heure du coup d’envoi, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, et son homologue havrais, Didier Digard, ont dévoilé leur onze de départ. Pour remplacer Samson Baidoo, Sage a décidé de faire confiance au jeune Kyllian Antonio (18 ans), déjà apparu à quelques reprises la saison dernière. Pour le reste, c’est du classique comparé à l’équipe qui a perdu au Vélodrome le week-end dernier (1-3).

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Sarr – Aguilar, Thomasson (cap), Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le Havre : Mpasi – Nego, Sangante (cap), Seko, Zagadou, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Boufal – Soumaré.

RC LensLe Havre AC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Le Havre AC, RC Lens