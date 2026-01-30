RC Lens : la compo de Sage pour affronter Le Havre, avec une grosse surprise

Les compositions officielles du match de la 20e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et Le Havre viennent de tomber.

Le RC Lens reçoit ce vendredi (20h45) Le Havre, en match d’ouverture de la 20e journée de championnat. À une heure du coup d’envoi, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, et son homologue havrais, Didier Digard, ont dévoilé leur onze de départ. Pour remplacer Samson Baidoo, Sage a décidé de faire confiance au jeune Kyllian Antonio (18 ans), déjà apparu à quelques reprises la saison dernière. Pour le reste, c’est du classique comparé à l’équipe qui a perdu au Vélodrome le week-end dernier (1-3).

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Sarr – Aguilar, Thomasson (cap), Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

Le Havre : Mpasi – Nego, Sangante (cap), Seko, Zagadou, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Boufal – Soumaré.