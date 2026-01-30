OM : l’équipe type de De Zerbi avec Timber et Nwaneri

Voici le onze type dont dispose Roberto De Zerbi à l’OM après l’arrivée des recrues hivernales.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a souhaité se renforcer, avec une priorité clairement identifiée : le milieu de terrain. Les dirigeants marseillais ont ainsi profité du mercato hivernal pour enregistrer les arrivées de Quinten Timber, milieu relayeur, et Ethan Nwaneri, milieu offensif. Le premier a rejoint l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam dans le cadre d’un transfert sec estimé à 4,5 millions d’euros, tandis que le second a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, sans option d’achat.

Ces deux renforts ont rapidement rebattu les cartes dans l’esprit de Roberto De Zerbi. Avec l’intégration de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, l’équipe-type marseillaise a été sensiblement remodelée, et un nouveau

onze de départ en 3-4-2-1 semble se dégager depuis la probante victoire samedi dernier face au RC Lens (3-1).

Timber et Nwaneri dans l’équipe type de l’OM ?

Dans les buts, Geronimo Rulli conserve la confiance de son entraîneur, malgré des prestations en demi-teinte ces dernières semaines. Devant lui, une défense à trois composée de Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina paraît s’installer durablement, même si Emerson pourrait retrouver une place de titulaire à la place de l’ancien Lensois à son retour de blessure. En difficulté depuis son arrivée à Marseille, Benjamin Pavard glisse désormais dans un rôle de remplaçant de luxe. Sur les côtés, Timothy Weah s’est imposé comme piston droit, tandis qu’Igor Paixão, ailier de formation, commence à se montrer convaincant au poste de piston gauche, apportant vitesse et percussion sur son couloir, sans jamais ménager ses efforts défensifs.

Au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg reste indiscutable, mais le Danois n’avait pas encore trouvé de véritable complice. Ce rôle semble désormais promis à Quinten Timber, dont le profil box-to-box manquait jusque-là à l’OM et apporte l’équilibre nécessaire au cœur du jeu marseillais. En attaque, Mason Greenwood et Ethan Nwaneri, auteur d’un but dès son premier match contre le RC Lens, devraient former un duo de rêve en soutien d’Amine Gouiri. Par leurs dribbles, leur technique et leur sens du but, les deux Anglais pourraient propulser l’OM dans une nouvelle dimension lors de la seconde partie de saison, tandis que l’Algérien a retrouvé sa place de titulaire à la pointe olympienne depuis son retour de blessure, reléguant Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc. Un dispositif qui pourrait également s’articuler autour d’un 4-2-3-1 selon les choix tactiques de Roberto De Zerbi.

L’équipe type de l’OM : Rulli – Balerdi, Aguerd, Medina ou Emerson – Weah, Timber, Hojbjerg, Paixão – Greenwood, Nwaneri, Gouiri.