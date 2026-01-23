OM Mercato : un Gunner à Marseille, c’est officiel !

L’OM annonce l’arrivée en prêt d’Ethan Nwaneri. Le joueur de 18 ans arrive sous la forme d’un prêt sec, sans option d’achat, en provenance d’Arsenal.

Arrivé mercredi à Marseille, où il a assisté le soir à OM-Liverpool (0-3) en Champions League, Quinten Timber a passé sa visite médicale hier jeudi et est officiellement olympien depuis quelques heures. Le club provençal a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer que le milieu de terrain de 24 ans s’était engagé pour quatre ans et demi, soit jusqu’en 2030. L’OM a versé une indemnité de 4,5 M€ au Feyenoord Rotterdam pour le recruter. Et en ce milieu d’après-midi, l’OM officialise aussi son autre arrivée attendue : celle d’Ethan Nwaneri.

Nwaneri à l’OM pour 5 mois

Le joueur de 18 ans n’a disputé cette que 6 matchs en Premier League, trois en Ligue des Champions, trois dans les Coupes nationales. Arrivé mercredi en fin d’après-midi dans la cité phocéenne, Nwaneri a pu découvrir son nouvel environnement à quelques heures d’un match de Ligue des Champions face à Liverpool. « Il ne joue probablement pas les minutes qu’il mérite. Nous avons un talent immense entre les mains et nous devons en prendre soin »a glissé Mikel Arteta récemment sur Nwaneri. « Ethan Nwaneri a rejoint l’Olympique de Marseille en prêt jusqu’à la fin de la saison. Notre jeune prodige de 18 ans, extrêmement talentueux, a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison et bénéficiera désormais d’un temps de jeu plus précieux avec l’équipe de Ligue 1 », peut-on lire sur le site officiel du club londonien.