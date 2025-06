Real Madrid : bonne nouvelle pour Mbappé, un Merengue prend cher après Pachuca

Kylian Mbappé continue à aller de mieux en mieux, à tel point qu’il pourrait prendre part au dernier match de poules contre Salzbourg vendredi.

Pas mal d’informations concernant le Real Madrid, ce lundi. Celle qui nous intéresse le plus, nous Français, a pour sujet Kylian Mbappé. L’attaquant a manqué les deux premiers matches du Mondial des Clubs à cause d’une gastro. Qui était tellement aigüe qu’elle l’a obligé à se faire hospitaliser. Le natif de Bondy a rapidement retrouvé ses coéquipiers, avant de s’entraîner en marge du groupe. Mais il participe de nouveaux aux entraînements collectifs et, selon Marca, il pourrait même prendre part au dernier match contre Salzbourg, vendredi. Sans doute en entrant en fin de partie, histoire de reprendre en douceur…

Asencio critiqué pour son expulsion

Autre information, les critiques des Merengue et de leur entraîneur, Xabi Alonso, à l’encontre de Raul Asencio, expulsé hier dès la 7e minute contre Pachuca (3-1). Le technicien a déclaré à propos de son défenseur : « Le pénalty aurait pu être évité. Nous parlerons avec Asencio pour que ça ne se reproduise plus ». Thibaut Courtois, lui, a été plus cash : « Deux fois la même erreur pour Asencio. Il faut être plus concentré ». Jude Bellingham a en revanche fait preuve de mansuétude : « Raul Asencio a commis une erreur mais ce n’est pas grave, il est jeune ».

Enfin, la FIFA n’a pas fait la lumière sur l’altercation entre Antonio Rüdiger et Gustavo Cabral à la fin du match hier. L’Allemand du Real Madrid a accusé son adversaire d’avoir tenu des propos racistes. L’instance internationale a pris l’affaire très au sérieux mais, malgré la lecture labiale, elle n’a pas pu apporter la preuve d’un dérapage de l’Argentin. Pour le moment, aucune sanction n’a donc été prononcée.