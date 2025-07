Real Madrid : les adieux poignants de Luka Modric

C’est sur une lourde défaite 4-0 face au PSG que Luka Modric a quitté le Real Madrid. Le milieu croate a fait ses adieux pour la chaîne YouTube du club madrilène.

13 ans après son arrivée 2012 au Real Madrid, Luka Modrić a tourné la page avec émotion. Dans une ultime interview accordée à la chaîne YouTube du club madrilène, le milieu croate de 39 ans est revenu avec sincérité sur ce qu’a représenté cette étape immense de sa carrière.

« Le Real Madrid m’a tout donné. Je serai Madridista toute ma vie. Être le joueur qui a remporté le plus de trophées (28) dans le meilleur club de l’histoire du foot, c’est impressionnant. Mais ce n’est pas seulement une histoire de chiffre. Je n’aurais jamais pu imaginer recevoir tant d’amour de la part des supporters. ».

La finale de 2014 comme souvenir majeur

Il évoque aussi l’évolution personnelle vécue durant son parcours : « C’était un voyage long mais inoubliable. J’ai beaucoup grandi comme joueur et comme personne. L’Espagne et Madrid sont comme une deuxième maison pour moi. Je suis très heureux, et je suis sûr qu’avec le temps je serai davantage conscient de ce que j’ai accompli. Il va me falloir un peu de temps pour digérer toutes ces émotions. »

Parmi les souvenirs gravés à jamais, un moment surpasse les autres : la finale de Ligue des champions remportée en 2014 face à l’Atlético. « Je me souviendrai toujours de la Decima (la dixième C1 remportée par les Merengues). C’est là qu’a commencé notre domination, qui nous a permis de remporter six Ligues des champions en dix ans. La manière dont on a gagné ce match reflète parfaitement la philosophie du Real Madrid : ne jamais rendre les armes, y croire jusqu’au bout. Je n’oublierai jamais les célébrations après cette victoire, je souris à chaque fois que j’y pense. »

Modric s’envole désormais vers Milan

Modrić souhaite avant tout laisser une image d’intégrité : « J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’une bonne personne, et comme un joueur qui a toujours tout donné pour ce maillot, qui a toujours respecté tout le monde, adversaires, coéquipiers et supporters. »

Enfin, l’ancien numéro 10 madrilène a évoqué la relation forte avec le président Florentino Pérez, ému jusqu’aux larmes lors des adieux de son joueur au Bernabéu. « Je ne l’avais jamais vu pleurer […] C’est lui qui m’a permis d’arriver ici, il m’a toujours donné une affection spéciale, toujours bien traité. Je serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi et pour ma famille. » Désormais, une nouvelle aventure s’ouvre pour Modrić à l’AC Milan, où Massimiliano Allegri a confirmé son arrivée.