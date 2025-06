Real Madrid : Mbappé finalement absent contre Salzbourg !

Même s’il va beaucoup mieux et qu’il s’entraîne désormais normalement, Kylian Mbappé ne devrait pas participer au match du Real Madrid contre Salzbourg vendredi.

Chaque jour apporte son lot de nouvelles contradictoires pour Kylian Mbappé. Absent lors des deux premiers matches du Real Madrid au Mondial des Clubs, contre Al Hilal (1-1) et Pachuca (3-1), à cause d’une gastro aigüe, l’attaquant français a dû être hospitalisé. Il est rapidement ressorti et a rejoint ses coéquipiers dans leur camp de base. Depuis, il s’attelle à du travail en salle et participe à quelques ateliers des entraînements collectifs. Suffisant pour espérer le voir participer au dernier match de poules, vendredi, contre le Red Bull Salzbourg ?

Il devrait faire son retour pour le 8e de finale

Eh bien, non ! Actuellement aux Etats-Unis, où il suit les Merengue au quotidien, le journaliste d’El Chiringuito Edu Aguirre explique que Xabi Alonso devrait préserver sa star et ne pas l’inscrire sur la feuille de match face aux Autrichiens. Kylian Mbappé est apparu très affaibli lors des rares images diffusées par le Real Madrid et il lui faudra une dizaine de jours pour retrouver des forces. Il devrait donc faire son retour pour le 8e de finale, qui a de bonnes chances d’opposer la Maison Blanche à Manchester City.

Venu aux Etats-Unis pour décrocher un trophée majeur mais également marqué des points dans la course au Ballon d’Or, Kylian Mbappé est pour le moment frustré. Un peu comme son concurrent Ousmane Dembélé, blessé et qui n’a pas encore joué avec le PSG…