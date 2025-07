Real Madrid : Mbappé savoure son retour sur les terrains

Après une période difficile, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains hier avec le Real Madrid. Et il n’a pas caché sa joie.

Après avoir manqué le début de la Coupe du monde des Clubs en raison d’une gastro-entérite aigüe, Kylian Mbappé est entré en jeu mardi soir lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs remporté par le Real Madrid face à la Juventus (1-0). Le Français a remplacé l’épatant Gonzalo Garcia, auteur de l’unique but de la rencontre et révélation merengue de la compétition (3 buts, 1 passe décisive en 4 matches). Mbappé a joué plus de 20 minutes et à l’issue de la rencontre, il a partagé plusieurs clichés de cette soirée sur son compte Instagram, en remerciant le public du Hard Rock Stadium de Miami qui a scandé son nom avant son entrée en jeu.

« Je me suis senti tellement aimé ici »

« Les quarts de finale, on arrive, a-t-il posté.Tellement heureux de retrouver l’équipe après cette période difficile. Merci à tous les supporters de Miami pour leur soutien, je me suis senti tellement aimé ici. À bientôt à New York. ¡HalaMadrid! » Au prochain tour, le Real affrontera le Borussia Dortmund, samedi (22h) au MetLife Stadium de New York avant de possibles retrouvailles contre le PSG en demi-finales.