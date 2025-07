Real Madrid Mercato : Cristiano Ronaldo veut Rodrygo, il a un chèque en blanc !

En difficulté au Real Madrid, Rodrygo aurait été approché par Al-Nassr, sur les recommandations de Cristiano Ronaldo.

L’histoire d’amour entre Rodrygo et le Real Madrid pourrait bien toucher à sa fin. Malgré 68 buts et 51 passes décisives en 269 matchs, l’attaquant brésilien, acheté 45 millions d’euros en 2019, semble aujourd’hui à la croisée des chemins. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé et la montée en puissance de Vinicius et Jude Bellingham, la place de Rodrygo dans le onze merengue s’est fragilisée. Et en plus, voilà que le jeune Gonzalo Garcia profite de la Coupe du monde des Clubs pour se révéler…

Le Brésilien priorise la Premier League

Arsenal surveille attentivement la situation. Le club londonien, déjà en quête d’un ailier capable d’évoluer des deux côtés, a pris contact avec l’entourage de Rodrygo. Le profil du Brésilien plaît au staff d’Arteta, mais le coût potentiel du transfert obligerait les Gunners à des arbitrages, voire des ventes. Ce samedi, Sky révèle qu’Al-Nassr est aussi sur les rangs. C’est Cristiano Ronaldo en personne qui militerait pour l’arrivée de Rodrygo et Al-Nassr serait prêt à le suivre, et même à faire un chèque en blanc au Brésilien pour le convaincre de venir. Mais l’attaquant de 24 ans aurait déjà décliné la proposition. En signifiant aux Saoudiens qu’il ne quitterait le Real que pour signer en Angleterre. A suivre…