Real Madrid Mercato : Nico Paz a tranché pour son avenir

Prêté à Côme par le Real Madrid, Nico Paz ne se sent pas de revenir à Madrid…

Avec 6 buts et 9 passes décisives, Nico Paz a pleinement profité de son prêt à Côme la saison dernière. Le jeune milieu de terrain argentin (20 ans) s’est révélé, lui qui n’avait joué que 8 matches au Real Madrid avant de débarquer en Italie où il a rapidement convaincu Cesc Fabregas de faire de lui un titulaire (35 apparitions).

Priorité Côme plutôt que le Real Madrid

AS fait le point sur la situation du joueur et sur ses envies. Selon le média ibérique, l’Argentin espère rester à Côme. Son ambition est de s’imposer au Real mais il considère que c’est encore trop tôt pour revenir, surtout que le club merengue a fait signer un autre milieu de terrain de son profil, Franco Mastantuono (17 ans), et qu’Arda Güler semble promis à plus de temps de jeu avec Xabi Alonso qu’avec Carlo Ancelotti. Le souci, c’est que Côme vient de dépenser 40 millions d’euros sur Jesus Rodriguez (Real Betis) et Martin Baturina (Atalanta). Il faudra donc voir si le Real et le club italien peuvent s’entendre… A suivre.