Real Madrid Mercato : Rodrygo bientôt poussé vers la sortie ? Les Merengue ont tranché !

Beaucoup moins en vue depuis quelques mois avec le Real Madrid, Rodrygo a vu son cas tranché par ses dirigeants.

L’histoire d’amour entre Rodrygo et le Real Madrid pourrait bien toucher à sa fin. Malgré 68 buts et 51 passes décisives en 269 matchs, l’attaquant brésilien, acheté 45 millions d’euros en 2019, semble aujourd’hui à la croisée des chemins. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé et la montée en puissance de Vinicius et Jude Bellingham, la place de Rodrygo dans le onze merengue s’est fragilisée.

Sous Carlo Ancelotti, puis avec le nouveau coach Xabi Alonso, le joueur de 24 ans a vu son temps de jeu chuter. Des doutes sur son implication à l’entraînement, bien que niés par son entourage, ont renforcé le malaise. Son absence lors des derniers rassemblements de la Seleção a été convenue avec Ancelotti lui-même, désormais sélectionneur du Brésil — preuve que le problème était pris au sérieux.

Arsenal surveille la situation

En coulisses, son père et agent, Eric Goes, a exprimé son incompréhension face au traitement réservé à son fils, dénonçant une concurrence étouffante à Madrid. Et, selon The Athletic, ces sorties n’ont pas été bien perçues en interne, et aujourd’hui, le Real ne fermerait plus la porte à un départ… à condition qu’une offre jugée adéquate arrive.

Arsenal surveille attentivement la situation. Le club londonien, déjà en quête d’un ailier capable d’évoluer des deux côtés, a pris contact avec l’entourage de Rodrygo. Le profil du Brésilien plaît au staff d’Arteta, mais le coût potentiel du transfert obligerait les Gunners à des arbitrages, voire des ventes.