Real Madrid : prison ferme pour Carlo Ancelotti après une affaire de fraude fiscale

La justice espagnole a condamné Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, pour une affaire de fraude fiscale.

Carlo Ancelotti, qui a quitté le Real Madrid pour devenir le sélectionneur du Brésil, a écopé d’un an de prison avec ferme et d’une amende de plus de 386 000 euros pour une affaire de fraude fiscale remontant à son premier passage au Real en 2014. Le tribunal madrilène a estimé qu’il n’avait pas correctement déclaré ses revenus liés à ses droits à l’image cette année-là.

Ancelotti ne devrait pas aller en prison

L’affaire, qui avait initialement conduit le parquet à réclamer une peine bien plus lourde (près de cinq ans de prison et plus de 3 millions d’euros d’amende), se termine donc sur une sanction symbolique. L’Italien a été relaxé pour l’année 2015 et ne devrait pas aller en prison, la peine étant inférieure à deux ans et relevant d’un délit non violent — une situation fréquente dans les affaires fiscales en Espagne. Ancelotti, de son côté, affirme avoir agi selon les consignes du Real Madrid.