PSG – Real Madrid : Xabi Alonso invité à tenter un incroyable pari

Laisser Vinicius Jr sur le banc pour associer Kylian Mbappé à Gonzalo Garcia à la pointe de l’attaque, tel est le pari offensif que voudraient voir les supporters du Real Madrid face au PSG.

Ce mercredi à 21h, le PSG et le Real Madrid vont croiser le fer au MetLife Stadium d’East Rutherford pour le compte des demi-finales du Mondial des Clubs. Un choc titanesque entre les deux derniers vainqueurs de la Champions League. Entre deux clubs ennemis depuis que le Qatar s’est mis en tête de faire d’un club français une référence mondiale. Rivalité que l’épisode Mbappé n’a fait qu’envenimer. Si Luis Enrique ne devrait pas changer une équipe roulant sur ses adversaires depuis le début de l’année, Xabi Alonso, lui se pose encore des questions. Les supporters merengue lui ont suggéré une réponse…

Mbappé-Gonzalo en pointe, Vinicius sur le banc ?

Le quotidien AS a lancé un sondage pour savoir quel serait le meilleur duo d’attaque pour affronter le club de la capitale. Ils ont été 71% à voter pour une doublette… Mbappé-Gonzalo ! Soit l’attaquant madrilène le plus en forme de la saison et le jeune canterano ayant tout explosé depuis le début de la compétition. Un choix logique mais qui laisse sur le banc de touche Vinicius Jr ! Un duo du Brésilien et de Mbappé ne récolte que 15% des suffrages alors que son association avec Gonzalo, elle, n’a eu 14% des voix.

Xabi Alonso laissera-t-il sa star brésilienne sur le banc ? Cela semble assez probable. Mais l’ancien milieu a prouvé avec le Bayer Leverkusen qu’il n’hésitait pas à laisser des tauliers sur le banc pour réaliser des coups tactiques, alors…