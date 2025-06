Real Madrid – Salzbourg : Xabi Alonso a tranché pour Mbappé et Rüdiger

Kylian Mbappé n’est pas convoqué pour le prochain match du Real Madrid au Mondial des Clubs.

L’état de santé de Kylian Mbappé s’améliore. Absent lors des deux premiers matches du Real Madrid au Mondial des Clubs, contre Al Hilal (1-1) et Pachuca (3-1), à cause d’une gastro aigüe, l’attaquant français avait dû être hospitalisé et il a perdu entre 4 et 5 kilos en l’espace de quelques jours. Mais ce mercredi, l’attaquant a participé normalement à la séance d’entraînement du Real, sous la chaleur. Son état semble s’améliore mais pas assez pour être retenu dans le groupe qui affrontera le RB Salzbourg ce vendredi soir.

Antonio Rüdiger est présent mais l’Allemand devrait débuter sur le banc, Xabi Alonso ayant semble-t-il opté pour une charnière Huyjsen-Tchouaméni à en croire les médias espagnols.