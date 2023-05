Real Madrid : on en sait plus sur la blessure de Camavinga

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Lors de la victoire ce samedi du Real Madrid sur sa pelouse contre Getafe (1-0), Eduardo Camavinga, qui régale au poste de latéral gauche depuis plusieurs semaines, est sorti sur blessure en fin de match en raison d'une douleur au genou gauche.

"Camavinga récupérera pour le match contre City"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, a rassuré sur l'état de santé de l'ancien Rennais, assurant qu'il serait présent mercredi prochain (21h) pour la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City ."C'est seulement un coup. Il a 20 ans. Il récupérera pour le match contre City. Il a eu une tension au genou mais ce n'est qu'un coup. Il se reposera demain (dimanche) comme tous ceux qui ont joué aujourd'hui et j'espère que lundi il s'entraînera. Le genou est stable, ça le gêne un peu mais le plus important est la stabilité et il l'a, à 100%. Ce n'est rien."

Fabien Chorlet

Rédacteur