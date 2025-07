Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

Stade Rennais : Leo Ostigard va être prêté au Genoa

Selon L’Équipe, Leo Ostigard, défenseur central du Stade Rennais, va être prêté au Genoa, entraîné par Patrick Vieira, avec une option d’achat de 8 millions d’euros. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2027, il avait déjà joué six mois au Genoa en 2022 avant de rejoindre Naples, où il est resté deux ans après un transfert depuis Brighton.

Mais aussi…

AJ Auxerre : l’AJA s’impose face à Clermont

L’AJ Auxerre a remporté son deuxième match de préparation en s’imposant 2-1 contre Clermont ce samedi à Vichy. Après une première victoire 1-0 face à Orléans, les Auxerrois ont ouvert le score grâce à Lassine Sinayoko sur penalty, avant que Clermont n’égalise par Abdoul Kader Bamba. Juste avant la pause, Ibrahim Osman a redonné l’avantage à l’AJA. En seconde période, Loïc Socka a égalisé pour Clermont, mais Ado Onaiwu a inscrit le but décisif en fin de match. Prochain test pour Auxerre le 30 juillet contre Grenoble, suivi de rencontres face à Ipswich et Levante début août.

Angers SCO – Le Havre : match nul entre les deux équipes en amical

Angers et Le Havre se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0) samedi à Deauville lors d’un match de préparation estivale. Les deux entraîneurs ont largement fait tourner leurs effectifs pour tester plusieurs joueurs, notamment les gardiens et de nouvelles recrues. Angers, avec un bilan équilibré après une défaite et une victoire en préparation, se prépare maintenant pour des matchs contre Nantes, Saumur et Lorient. Le Havre, qui a disputé un match de moins, tentera d’améliorer son attaque lors de prochains rendez-vous contre Brest et Paris FC.

AS Monaco : grosse victoire face à Bielefeld

Monaco poursuit sa préparation estivale sur une bonne dynamique avec une victoire 3-0 à Bielefeld, portant son bilan à trois victoires, un nul, et aucun but encaissé en cinq matchs. L’équipe d’Adi Hütter, qui a utilisé deux compositions différentes lors du match, a ouvert le score en première mi-temps grâce à Mika Biereth. En seconde période, Paris Brunner et Maghnes Akliouche ont également marqué. Malgré quelques occasions manquées, Monaco semble bien préparé avant d’affronter prochainement le Torino, l’Ajax et l’Inter Milan.

FC Lorient : match nul lors du derby contre Guingamp

Guingamp et Lorient se sont quittés sur un match nul 1-1 lors d’un amical disputé en quatre quart-temps. Rayan Ghrieb a ouvert le score pour Guingamp, avant que Sambou Soumano n’égalise pour Lorient en fin de match. Lorient, après deux matchs nuls, continue de travailler ses automatismes en préparation, tandis que Guingamp prépare son début de saison en Ligue 2 avec un bilan positif lors de ses précédents matchs amicaux. Lorient affrontera Swansea et Angers avant la reprise de la Ligue 1, tandis que Guingamp jouera contre Saint-Brieuc avant d’entamer son championnat.

FC Metz : les réactions après la défaite face à Lens

Après la défaite 2-1 face au RC Lens, Stéphane Le Mignan, coach du FC Metz, a livré sa réaction : « On a souffert. On est encore loin du compte et nos attaquants étaient un peu esseulés en première période où il aurait fallu mieux les soutenir ». Le milieu Jessy Deminguet a également livré son ressenti : « On a été un peu surpris de leur intensité lors des cinq premières minutes. On a eu des temps faibles en première période. On a essayé de resserrer les lignes en deuxième car on avait jusque-là laissé trop d’espaces ».

LOSC : Lille s’est démené pour prolonger Benjamin André

Benjamin André, capitaine et pilier du LOSC, a prolongé son contrat jusqu’en 2028 malgré les avances du Paris FC, promu en Ligue 1. À bientôt 35 ans, il reste un élément clé du club nordiste, apprécié pour son expérience et son leadership sur et en dehors du terrain. Malgré plusieurs offres financières du PFC et un intérêt marqué, Lille a su convaincre André de rester en s’alignant sur ses prétentions salariales, rapporte L’Équipe. Après une période d’incertitude, il devrait retrouver le brassard dès le prochain match amical contre Dortmund, prêt à accompagner le club vers une nouvelle saison et à soutenir l’émergence des jeunes talents.

OGC Nice : Evann Guessand ne partira pas à Neom

Neom avait ciblé Evann Guessand, attaquant de l’OGC Nice sous contrat jusqu’en 2028, pour renforcer son attaque. Malgré des négociations avancées, aucun accord n’a finalement été trouvé avec le club niçois. Face à cet échec, le club saoudien se tourne désormais vers d’autres pistes, notamment Yoane Wissa de Brentford.

RC Strasbourg : le RCSA annonce l’arrivée de Joaquín Panichelli

Au lendemain de sa lourde défaite 3-1 face à Galatasaray en amical, le RC Strasbourg a annoncé la signature de Joaquín Panichelli, attaquant argentin formé à River Plate, qui rejoint le Racing pour les cinq prochaines saisons. Après avoir été transféré à Alavés en 2023, il a été prêté au CD Mirandés en deuxième division espagnole, où il a marqué 21 buts et délivré 8 passes décisives en 44 matchs. Il intégrera l’équipe dès lundi en Autriche pour le stage de préparation.

Toulouse FC : le TFC se fait corriger par le RB Leipzig

Toulouse a subi une lourde défaite 0-7 face au RB Leipzig lors d’un match amical à Villingen-Schwenningen, montrant qu’il n’est pas encore prêt face à une opposition plus forte. Privés de plusieurs joueurs clés en partance, les Violets ont rapidement encaissé plusieurs buts en première mi-temps, dont un but contre leur camp. Malgré quelques occasions, ils n’ont jamais pu rivaliser. La réaction est attendue mercredi contre Al-Nassr, en Autriche, pour redresser la préparation avant la reprise.