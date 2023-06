Equipe de France : Deschamps a parlé de la Grèce, de Mbappé et du calendrier

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

La Grèce, une équipe agressive "C'est une très belle équipe, avec ce que peut apporter Poyet dans l'agressivité. Elle l'est peut-être encore plus mais elle a beaucoup de qualités offensives, avec une animation plutôt intéressante. Ils font de bonnes choses, avec des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, des combinaisons sur les côtés. Quand ils n'ont pas le ballon, il y a l'agressivité qu'il faut. Je le savais pour avoir vu leur match contre l'Irlande. On a un très bel adversaire demain face à nous."

Mbappé, un capitaine très naturel

Le capitanat de Kylian Mbappé

"Il est un capitaine qui assume totalement son rôle, à savoir que ce n'est pas uniquement sa décision. C'est celle d'un groupe. Il fait en sorte d'échanger sur les points importants. Kylian, c'est Kylian. Il a la reconnaissance de tous, il ne surjoue pas. Il est plus souvent en conférence de presse pour votre plus grand bonheur (sourire). J'ai encore plus de discussions avec lui même si j'en avais avant par rapport à ce que je peux prévoir ou programmer. Quand il y a des demandes, il me les fait remonter. Ce n'est pas une charge sur ses épaules, ça se fait naturellement."

Le calendrier surchargé

"C'est beaucoup. L'étape supérieure, ce serait trop. Même si comme l'a dit Antoine (Griezmann), il y a pas mal de choses qui permettent de mieux récupérer. Il y a une intensité élevée. Les semaines avec 3 matchs, quand ça s'enchaîne, ça pèse. Vu les nouvelles compétitions, les calendriers ça fait un moment qu'ils sont très chargés. La période de vacances est importante pour eux sur le plan physique et mental. Ce ne sont pas les joueurs, entraîneurs et sélectionneurs qui décident. Mais il faut protéger l'intégrité physique des joueurs. Les temps de récupération, il ne faut pas les négliger."

