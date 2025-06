Stade Rennais Mercato : Loïc Désiré a son plan de relance, il est monstrueux !

L’été s’annonce très chaud au Stade Rennais, où Loïc Désiré prévoit beaucoup de changements…

Le nouvel architecte du Stade Rennais a du pain sur la planche… Après le flop Frederic Massara, Loïc Désiré ne cache pas qu’il envisage de nombreux mouvements au Mercato. « Aujourd’hui, il reste 40 joueurs sous contrat. L’idée est de finir entre 22 et 24 joueurs. Il y a pas mal de contacts. On pourrait aller très vite pour sortir certains joueurs mais on ne veut pas faire n’importe quoi sur le plan financier. Je suis confiant », indique-t-il à Ouest-France.

20 départs pour 4 ou 5 recrues

Si Brice Samba, Anthony Rouault, Lilian Brassier, Alidu Seidu, Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé, Seko Fofana, Ludovic Blas et Kader Meïté ont la confiance d’Habib Beye, une demi douzaine de joueurs ont été exemptés de la reprise de l’entraînement vendredi dans l’attente de trouver une porte de sortie. Leo Ostigard, Glen Kamara et Warmed Omari ne font pas partie des plans tout comme Kyogo Furuhashi, Ibrahim Salah et Christopher Wooh. Selon RMC, « le club aimerait donner sa chance au Suisse Fabian Rieder, au défenseur central Abdelhamid Aït Boudlal mais s’interroge sur les cas Jordan James, Azor Matusiwa, Baptiste Santamaria ou Bertug Yildirim. » Désiré a défini les profils recherchés, côté arrivées. « Il nous faut du talent pour avoir une ambition plus importante notamment offensivement et une touche technique supplémentaire au milieu. Il y aussi les postes des latéraux comme on a perdu deux joueurs. On anticipe également le départ de Kalimuendo et on vise un attaquant supplémentaire pour jouer sur un côté. On veut aussi des joueurs avec un état d’esprit de gagneur et une débauche d’énergie. C’est la base d’une équipe quand on repart sur un nouveau projet ».