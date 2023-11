Stade Rennais : coup de théâtre pour le capitaine choisi par Stéphan !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Deux ans et demi après son départ du Stade Rennais, Julien Stéphan a fait son retour sur le banc rennais, succédant à Bruno Genesio, qui a décidé de quitter son poste suite aux mauvais résultats du début de saison.

Bourigeaud confirmé capitaine ?

Mais alors que l'insider Mohamed Toubache-Ter avait annoncé que Julien Stéphan pourrait décider de déposséder Benjamin Bourigeaud du capitanat et de choisir un nouveau capitaine, Ouest-France croit savoir que cela ne devrait finalement pas arriver et que Benjamin Bourigeaud devrait rester le capitaine du club Rouge et Noir. "Au sein du groupe, on ne serait pas convaincu qu’il change la décision prise en début de saison par Bruno Genesio", a annoncé le quotidien régional.

