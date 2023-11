Stade Rennais - OL : les compos sont là, Grosso surprend encore !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Sur ce match, Bruno Genesio ne comptait que deux absents : Lorenz Assignon et Warmed Omari, tous deux suspendus. Absent en Coupe d'Europe cette semaine, Steve Mandanda fait en revanche bel et bien son retour. En face, Fabio Grosso avait fait le choix de se passer de Johan Lepenant. Quant à l'absence de Clinton Mata, elle s'explique par une légère blessure contractée cette semaine à l'entraînement. L'entraîneur italien a jugé tout simplement qu'il n'était pas à 100% de ses moyens et a préféré le laisser à Lyon.

Les compos de Stade Rennais - OL

Rennes : Mandanda - G.Doué, Wooh, Theate, Truffert - Blas, Bourigeaud (cap.), Matic, Le Fée - Salah, Terrier.

OL : Lopes - Kumbedi, O'Brien, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Tolisso (cap.) - Cherki - Nuamah, Baldé.

