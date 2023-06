Stade Rennais - Mercato : Nzonzi ouvre la porte à un retour en Ligue 1

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Steven Nzonzi, champion du monde 2018 avec les Bleus, est libre de tout contrat cet été, après deux saisons au Qatar. « Je me sens en pleine forme physiquement. La retraite n'est pas un sujet à l'ordre du jour (…) À 34 ans, je me sens encore pleinement investi dans mon métier, ma passion. J’ai encore envie de m’éclater deux ou trois saisons voire plus si mon corps suit », a-t-il déclaré au Parisien. L’ancien Rennais pourrait d’ailleurs revenir en Ligue 1.

Pour résumer

Un retour en Ligue 1 est possible pour Steven Nzonzi. À 34 ans et après deux saisons au Qatar, Nzonzi veut continuer à prendre du plaisir et ne se ferme aucune porte. Il a apprécié son passage à Rennes et se verrait bien retourner en France.