OM : Adrien Rabiot a accepté de baisser son salaire pour rejoindre l’AC Milan !

C’est une information qui en dit long sur la motivation du milieu de terrain français. Après son passage remarqué à l’OM, Adrien Rabiot a décidé de donner une nouvelle tournure à sa carrière en s’engageant avec l’AC Milan. Mais pour revêtir le maillot rossonero, l’ancien Marseillais a dû faire un gros effort financier.

Un salaire en baisse

Alors qu’il touchait plus de 5 millions d’euros par an à Marseille, Rabiot a accepté de réduire ses prétentions salariales pour faciliter son arrivée en Italie. Un geste rare à ce niveau, mais qui montre bien sa volonté de s’imposer dans un grand club européen.

Cette baisse de salaire n’est toutefois pas sans contrepartie : le milieu tricolore bénéficiera de nombreuses primes de performance, liées aussi bien à ses statistiques personnelles qu’aux résultats collectifs du Milan. Des bonus sont également prévus en cas de victoire en Serie A, Coppa Italia ou Supercoppa Italiana.