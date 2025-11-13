ASSE : Horneland va lancer deux autres jeunes que N’Guessan et Eymard en Coupe de France

Le Norvégien était en conférence de presse ce jeudi…

En conférence de presse à 48h de l’entrée de l’ASSE en Coupe de France à Quetigny (samedi à 20h30), Eirik Horneland a expliqué qu’il allait faire jouer certains jeunes en l’absence de nombreux titulaires, blessés ou retenus en sélection.

Mouton et Makhloufi auront leur chance

En défense, le Norvégien va renouveler sa confiance au jeune Kevin Pedro, très bon à Troyes (3-2), mais aussi titulariser pour la première fois le latéral gauche Maeddine Makhloufi. Le milieu défensif Jules Mouton, frère de Louis, parti cet été à Angers, aura lui aussi un accessit, tout comme Paul Eymard, qu’Horneland va aligner dans un nouveau rôle d’ailier, et Djylian N’Guessan, dont ce sera la première apparition de la saison avec l’ASSE.