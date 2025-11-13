OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
France – Ukraine : les Tops et le Flop de la victoire des Bleus

Laurent Hess
13 novembre 2025

L’équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en battant l’Ukraine (4-0) au Stade de France, grâce à une belle deuxième mi-temps. Voici nos Tops et notre Flop de la rencontre…

Dans un contexte chargé, 10 ans jour pour jour après les attentats qui ont frappé Paris en 2015, les Bleus ont battu l’Ukraine (4-0) ce jeudi soir au Parc des Princes et gagné leur billet pour la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps a aligné un 4-2-3-1 avec Maignan dans les buts, Saliba et Upamecano en défense centrale, Koundé et Digne dans les couloirs défensifs. Au milieu, Kanté et Koné ont été associés, avec Olise, Cherki et Barcola associés à Mbappé, auteur de l’ouverture du score sur penalty en début de deuxième mi-temps. Olise, qui avait provoqué le penalty, a signé le but du 2-0. Avant que Mbappé n’ajoute un 3e but. Et Ekitike un 4e, servi par Mbappé.

Les TOPS

MBAPPE

Le capitaine des Bleus a mis du temps à entrer dans son match. Après plusieurs approximations, c’est quand même lui qui a été le premier à inquiéter Trubin d’une frappe sèche du gauche (17e), mais il a disparu aussitôt, bien pris par le bloc renforcé des Ukrainiens. C’est lui qui a ouvert le score sur un penalty transformé d’une Panenka. Plus saignant après son but, il a buté sur Trubin (63e) et s’est illustré par une ouverture pour Cherki (64e). Avant d’ajouter un 3e but, pour un doublé. Il a conclu son match par une passe décisive pour Ekitike.

OLISE

Ailier droit, le joueur du Bayern a trop écrasé les deux premières frappes tricolores de la rencontre (2e, 4e). Il s’est éclipsé très rapidement, jusqu’au retour des vestiaires où il a provoqué le penalty de l’ouverture du score. Son réveil s’est ensuite traduit par de bonnes combinaisons et une ouverture lumineuse pour Akliouche (69e). Et c’est lui qui a fait le break sur un bel enchaînement. Son 4e but chez les Bleus. Où il s’impose. Remplacé par NKUNKU dans le temps additionnel.

BARCOLA

Des 4 joueurs offensifs, c’est le Parisien qui a le moins déçu en première mi-temps. Après avoir mal négocié une ouverture de Digne (4e), il a apporté plusieurs fois le danger sur son aile gauche par ses percussions, et il aurait pu ouvrir le score sur une jolie frappe enroulée sans une belle parade de Trubin, aidé par son poteau (41e). Toujours aussi incisif au retour des vestiaires, il a décalé Mbappé (62e) avant d’être remplacé par EKITIKE, qui a raté une balle de 2-0 en butant sur Trubin (71e) avant d’amener sur un plateau le but du 3-0 à Mbappé. Puis d’inscrire un splendide 4e but en remontant le terrain avant de conclure de près suite à un une-deux avec Mbappé. Une super entrée !

KANTE

Après un début de match où il a semblé manqué de rythme, Kanté a réussi son retour en EDF, un an après sa dernière sélection. Son duo avec Koné a bien fonctionné. Sous les applaudissements du Parc des Princes, il a montré qu’il avait toujours autant de facilité à presser et gratter des ballons. Et il a délivré une passe décisive à Olise. A 34 ans, le voilà relancé en Bleu !

KONE

Lui aussi a été dans le coup d’entrée de jeu, avec plusieurs récupérations hautes qui ont perfmis aux Bleus d’acculer les Ukrainiens. Il a baissé le pied après avoir été averti (31e), mais en premier rideau, il a encore fait le boulot. Il devient une valeur sûre des Bleus au fil des matchs. Remplacé en fin de match par ZAIRE-EMERY.

SALIBA-UPAMECANO

La charnière bleue a gagné tous ses duels ou presque, comme KOUNDE sur son flanc droit, laissant des miettes à des Ukrainiens incapables d’inquiéter MAIGNAN, au chômage technique tout au long de la rencontre.

DIGNE

En première mi-temps, l’ancien lensois a été l’un des rares Bleus inspirés. Il a délivré deux ouvertures vendangées par Barcola (4e) et Mbappé (12e).

LE FLOP

CHERKI

Le nouveau joueur de Manchester City avait un rôle important, en soutien de Mbappé. Mais dans sa position d’électron libre, il n’a vraiment pas flambé. Beaucoup de mauvais choix, des frappes dans les nuages ou contrées, des gestes superflus, des passes mal dosées, des contrôles ratés… Un léger mieux en deuxième mi-temps puisqu’il a été impliqué sur le penalty qui a permis aux Bleus d’ouvrir le score, mais il a encore gaspillé une belle ouverture de Mbappé (64e). Pas sûr qu’il ait marqué des points… Premier jour à être remplacé, à 1-0, par AKLIOUCHE, qui a raté un face à face sur son premier ballon (69e), avant de réaliser plusieurs gestes de classe.

