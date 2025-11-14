ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Equipe de France : les 4 grands gagnants du carton contre l’Ukraine

Equipe de France : les 4 grands gagnants du carton contre l’Ukraine
Laurent Hess
14 novembre 2025

L’équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 hier en battant l’Ukraine (4-0) au Stade de France, grâce à une belle deuxième mi-temps. Quatre Bleus ont marqué des points. Les Voici…

Mickaël OLISE

Le joueur du Bayern Munich a été aligné au poste qu’il occupe en Bavière : celui d’ailier droit. S’il a trop écrasé les deux premières frappes tricolores de la rencontre (2e, 4e), Olise a provoqué le penalty de l’ouverture du score. Il s’est ensuite signalé par une ouverture lumineuse pour Akliouche (69e). Et c’est lui qui a fait le break sur un bel enchaînement, signant son 4e but chez les Bleus. En l’absence d’Ousmane Dembélé, il a montré qu’il pouvait être une vraie solution à droite, lui qui est aussi capable d’occuper une position plus axiale dans laquelle Rayan Cherki a déçu hier soir.

Hugo EKITIKE

A son entrée en jeu, l’attaquant de Liverpool a d’abord raté une balle de 2-0 en butant sur Trubin (71e), mais il a ensuite amené sur un plateau le but du 3-0, inscrit à bout portant par Kylian Mbappé. Puis il a inscrit un splendide 4e but en remontant le terrain avant de conclure de près suite à un une-deux avec Mbappé. Son premier but chez les Bleus devrait en appeler d’autres tant il a réussi son entrée.

N’Golo KANTE

Après un début de match où il a semblé manqué de rythme, Kanté a réussi son retour en EDF, un an après sa dernière sélection. Son duo avec Koné a bien fonctionné. Sous les applaudissements du Parc des Princes, il a montré qu’il avait toujours autant de facilité à presser et gratter des ballons. Et il a délivré une passe décisive à Olise. A 34 ans, le voilà relancé. Après une telle prestation, il devrait être du voyage en Amérique.

Lucas DIGNE

En première mi-temps, l’ancien lensois a été l’un des rares Bleus inspirés. Il a délivré deux ouvertures vendangées par Barcola (4e) et Mbappé (12e). Plus à l’aise offensivement que Jules Koundé, dans l’autre couloir, il est le latéral gauche le plus en forme à ce stade de la saison. Et sans doute le plus fiable et régulier.

Equipe de FranceInternational

Les plus lus

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
ASSE...

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)

Par Laurent Hess
Les Girondins de Bordeaux recadrent sèchement Eric Zemmour
Girondins de Bordeaux...

Les Girondins de Bordeaux recadrent sèchement Eric Zemmour

Par Laurent Hess
Mercato : cible du PSG et du Barça, Daniel Muñoz répond cash aux rumeurs !
FC Barcelone...

Mercato : cible du PSG et du Barça, Daniel Muñoz répond cash aux rumeurs !

Par Laurent Hess
Ligue 1, Mercato : N’Golo Kante ouvre la porte au Paris FC !
Equipe de France...

Ligue 1, Mercato : N’Golo Kante ouvre la porte au Paris FC !

Par Laurent Hess
Après son pétage de plombs, Cristiano Ronaldo se console avec une folie à plus d’1 M€
International...

Après son pétage de plombs, Cristiano Ronaldo se console avec une folie à plus d’1 M€

Par Laurent Hess
Equipe de France : Ekitike s’est mis Deschamps dans la poche !
Equipe de France...

Equipe de France : Ekitike s’est mis Deschamps dans la poche !

Par Laurent Hess
Mercato : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid s’arrachent le futur Toni Kroos !
Bundesliga...

Mercato : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid s’arrachent le futur Toni Kroos !

Par Laurent Hess
Equipe de France : Didier Deschamps va changer toute son équipe !
Equipe de France...

Equipe de France : Didier Deschamps va changer toute son équipe !

Par Laurent Hess
L’OM sanctionné par l’UEFA, le virage sud menacé
OM...

L’OM sanctionné par l’UEFA, le virage sud menacé

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : les supporters stéphanois ont vu débarquer Lionel Messi à Saint-Etienne !
ASSE...

ASSE Mercato : les supporters stéphanois ont vu débarquer Lionel Messi à Saint-Etienne !

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps vole au secours de Cherki
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps vole au secours de Cherki

Par Laurent Hess
ASSE : deux jeunes Verts buteurs en sélection
ASSE...

ASSE : deux jeunes Verts buteurs en sélection

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps s’agace des rumeurs sur Mbappé, il est blessé !
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps s’agace des rumeurs sur Mbappé, il est blessé !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : les Verts doivent-ils foncer sur Himad Abdelli ?
Angers SCO...

ASSE Mercato : les Verts doivent-ils foncer sur Himad Abdelli ?

Par Laurent Hess
Mercato – Le FC Nantes doit-il foncer sur Ayoub El Kaabi ?
FC Nantes...

Mercato – Le FC Nantes doit-il foncer sur Ayoub El Kaabi ?

Par William Tertrin
Un coach rêve d’associer Mbappé et Lamine Yamal !
FC Barcelone...

Un coach rêve d’associer Mbappé et Lamine Yamal !

Par Laurent Hess
OM Mercato : la priorité de Longoria et Benatia pour cet hiver est connue !
Mercato...

OM Mercato : la priorité de Longoria et Benatia pour cet hiver est connue !

Par William Tertrin
Real Madrid : Booba ne lâche pas Mbappé et en remet une couche sur le clash avec Orelsan
Liga...

Real Madrid : Booba ne lâche pas Mbappé et en remet une couche sur le clash avec Orelsan

Par William Tertrin
PSG Mercato : Luis Campos a une idée à 75 millions d’euros pour cet hiver !
Mercato...

PSG Mercato : Luis Campos a une idée à 75 millions d’euros pour cet hiver !

Par William Tertrin
RC Lens : une première indication est tombée pour la présence de Risser face à Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : une première indication est tombée pour la présence de Risser face à Strasbourg

Par William Tertrin
OM : des nouvelles fraîches tombent pour le retour d’Amine Gouiri
Ligue 1...

OM : des nouvelles fraîches tombent pour le retour d’Amine Gouiri

Par William Tertrin
ASSE : fan des Verts, Michaël Youn insulte l’OL en pleine boîte de nuit (vidéo)
ASSE...

ASSE : fan des Verts, Michaël Youn insulte l’OL en pleine boîte de nuit (vidéo)

Par William Tertrin
ASSE : grosse pression sur N’Guessan et Eymard
ASSE...

ASSE : grosse pression sur N’Guessan et Eymard

Par Laurent Hess
Équipe de France : Didier Deschamps va tout changer face à l’Azerbaïdjan !
Equipe de France...

Équipe de France : Didier Deschamps va tout changer face à l’Azerbaïdjan !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet