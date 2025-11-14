Equipe de France : les 4 grands gagnants du carton contre l’Ukraine

L’équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 hier en battant l’Ukraine (4-0) au Stade de France, grâce à une belle deuxième mi-temps. Quatre Bleus ont marqué des points. Les Voici…

Mickaël OLISE

Le joueur du Bayern Munich a été aligné au poste qu’il occupe en Bavière : celui d’ailier droit. S’il a trop écrasé les deux premières frappes tricolores de la rencontre (2e, 4e), Olise a provoqué le penalty de l’ouverture du score. Il s’est ensuite signalé par une ouverture lumineuse pour Akliouche (69e). Et c’est lui qui a fait le break sur un bel enchaînement, signant son 4e but chez les Bleus. En l’absence d’Ousmane Dembélé, il a montré qu’il pouvait être une vraie solution à droite, lui qui est aussi capable d’occuper une position plus axiale dans laquelle Rayan Cherki a déçu hier soir.

Hugo EKITIKE

A son entrée en jeu, l’attaquant de Liverpool a d’abord raté une balle de 2-0 en butant sur Trubin (71e), mais il a ensuite amené sur un plateau le but du 3-0, inscrit à bout portant par Kylian Mbappé. Puis il a inscrit un splendide 4e but en remontant le terrain avant de conclure de près suite à un une-deux avec Mbappé. Son premier but chez les Bleus devrait en appeler d’autres tant il a réussi son entrée.

N’Golo KANTE

Après un début de match où il a semblé manqué de rythme, Kanté a réussi son retour en EDF, un an après sa dernière sélection. Son duo avec Koné a bien fonctionné. Sous les applaudissements du Parc des Princes, il a montré qu’il avait toujours autant de facilité à presser et gratter des ballons. Et il a délivré une passe décisive à Olise. A 34 ans, le voilà relancé. Après une telle prestation, il devrait être du voyage en Amérique.

Lucas DIGNE

En première mi-temps, l’ancien lensois a été l’un des rares Bleus inspirés. Il a délivré deux ouvertures vendangées par Barcola (4e) et Mbappé (12e). Plus à l’aise offensivement que Jules Koundé, dans l’autre couloir, il est le latéral gauche le plus en forme à ce stade de la saison. Et sans doute le plus fiable et régulier.