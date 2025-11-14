Kylian Mbappé a surpassé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo !

Et il fonce vers le record de Giroud…

Ce jeudi avec la France contre l’Ukraine (4-0), d’après le statisticien Opta, Kylian Mbappé a inscrit le 400e but de sa carrière professionnelle, en incluant ses trois clubs (Monaco, le PSG et le Real Madrid) et la sélection. Une statistique exceptionnelle, surtout pour un joueur de 26 ans.

Mbappé, le plus jeune à atteindre les 400 buts

A 26 ans et 328 jours, Mbappé a en effet atteint ce cap avant Lionel Messi (27 ans et 95 jours), Cristiano Ronaldo (28 ans et 335 jours), Harry Kane (30 ans et 274 jours), Karim Benzema (34 ans et 4 jours) ou encore Thierry Henry (36 ans et 30 jours).

Toutefois, on notera que Messi a mis moins de matchs que lui à atteindre ce palier : 525, contre 537. Avec son doublé, Mbappé compte désormais 55 buts avec les Bleus. Il n’est plus qu’à deux buts du record d’Olivier Giroud.