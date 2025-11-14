OM : Une nouvelle absence majeure vient s’ajouter aux éternels blessés !

Rien ne va décidément pour l’Olympique de Marseille. Alors que l’infirmerie marseillaise déborde déjà depuis des semaines, une nouvelle mauvaise nouvelle vient s’abattre sur le club : Mason Greenwood n’a pas participé à la séance collective d’hier.

Et pour Roberto De Zerbi, c’est peut-être le pire scénario possible.

Greenwood absent

Déjà privé d’Amir Murillo, blessé en sélection, l’OM doit désormais composer avec l’absence de son joueur le plus décisif, celui qui change tout dans les 30 derniers mètres.

Greenwood, véritable dynamiteur du système de De Zerbi, est devenu indispensable :

c’est le joueur le plus dangereux devant le but,

celui qui crée, qui percute, qui porte l’équipe dans les moments clés,

et celui qui a fait basculer plusieurs matchs depuis son arrivée.

Le voir manquer une séance collective au cœur d’une période aussi délicate fait craindre le pire. Si son absence venait à se prolonger, l’OM perdrait bien plus qu’un attaquant : il perdrait son arme numéro un.

Une infirmerie qui ne désemplit pas

Comme si cela ne suffisait pas, la liste des absents reste inquiétante :

🔹 Hamed Junior Traoré : toujours pas réapparu sur les terrains de la Commanderie.

🔹 Leonardo Balerdi : encore forfait, même si un retour est espéré pour la semaine prochaine.

🔹 Medina : également absent, en attente de reprendre avec le groupe.

🔹 Murillo : touché en sélection, lui aussi incertain pour les prochains matchs.

🔹 Amine Gouiri : En rééducation.

Et désormais… Greenwood.

Un casse-tête pour De Zerbi

Roberto De Zerbi doit jongler entre absence, incertitudes et manques dans plusieurs secteurs de jeu.

Sans Greenwood, l’équilibre offensif de l’OM perd énormément. Et avec Traoré, Balerdi et Medina encore sur le flanc, la marge de manœuvre se réduit dangereusement.

L’entraîneur italien va devoir innover, bricoler et espérer des retours rapides, car la saison est encore longue…