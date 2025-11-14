Mercato : Deux anciens du PSG et du FC Barcelone au chevet de l’Ajax

L’Ajax se cherche un nouveau directeur sportif…

Rien ne va plus à l’Ajax. A la peine en championnat comme en Ligue des champions, le géant néerlandais a décidé de se séparer de son entraîneur, l’ancien défenseur John Heitinga. Et dans la foulée, De Telegraaf annonce que le directeur sportif Alex Kroes va s’en aller lui aussi.

Maxwell et Jordi Cruyff dans le viseur de l’Ajax

Pour le remplacer, le média néerlandais révèle que Maxwell, l’ancien joueur du PSG et du Barça, et Jordi Cruyff, lui aussi passé par le club blaugrana, sont pressentis. Tous deux connaissent bien l’Ajax, pour y avoir évolué.