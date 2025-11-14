FC Nantes Mercato : une offre dans les tuyaux pour un buteur !

Le FC Nantes lorgnerait du côté de la Grèce pour se renforcer cet hiver.

Le FC Nantes s’accroche pour assurer son maintien en Ligue 1, comme c’était le cas lors des saisons précédentes. Et pour y parvenir, le FCN cherche des renforts après un Mercato d’été peu concluant. Dans cette optique, une piste offensive serait à l’étude en Grèce.

El Kaabi (Olympiakos) dans le viseur

En effet, selon le média Lions de l’Atlas, les Canaris suivent Ayoub El Kaabi, l’attaquant marocain de l’Olympiakos. Auteur de 9 buts en 15 rencontres cette saison, le joueur n’a pas encore prolongé son contrat et celui-ci se termine en juin prochain. Une offre de 5 M€ serait en préparation pour l’attaquant de 32 ans, auteur de 29 buts avec le Maroc. Alors, El Kaabi après El-Arabi ? A suivre…