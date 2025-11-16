Mercato – L’OM doit-il à nouveau se pencher sur Sacha Boey ?

Arrivé au Bayern Munich en janvier 2024, Sacha Boey n’a pas du tout convaincu en Allemagne. Observé par l’OM depuis plusieurs mois, il est de nouveau sur le marché cet hiver. Marseille doit-il foncer ? C’est notre débat.

Oui, mais…

« Attention à ne pas empiler les joueurs, mais je trouve que ça serait une bonne alternative pour l’OM. Plusieurs joueurs dans l’effectif peuvent occuper ce poste (Murillo, Lirola, Weah, Pavard, Egan-Riley), mais Murillo n’est pas aussi impérial que la saison dernière, Lirola est indésirable, tandis qu’Egan-Riley est loin d’être un premier choix pour De Zerbi. Pavard, quant à lui, a toujours préféré évoluer dans l’axe que sur le côté droit.

En attendant, l’arrivée d’un joueur comme Boey donnerait une option supplémentaire à De Zerbi, qui s’appuie parfois sur une défense à 4 ou à 5. Après, ça ne doit pas se faire à n’importe quel prix, sachant que Boey avait été recruté pour 30 millions par le Bayern. Il est encore sous contrat jusqu’en 2028, mais je pense que l’OM doit être attentif à sa situation ».

William TERTRIN

« L’OM doit aller sur un autre poste »

« Le dossier Sacha Boey refait parler de lui à l’OM. Je n’étais déjà pas très fan cet été et n’ai pas changé d’avis en vue de cet hiver. Pourquoi ? Comme William plus haut, je trouve que le club phocéen est déjà bien pourvu sur le côté droit. S’il devait se renforcer sur le même flanc, je miserais plutôt d’ailleurs sur une double à Mason Greenwood un cran plus haut, pour faire souffler l’Anglais et lui offrir une vraie concurrence.

Au sujet d’un possible latéral droit, Mehdi Benatia ne doit pas dépenser son énergie à ce poste en sachant que Boey joue mais ne performe pas plus que cela cette saison au Bayern Munich : 9 buts pour aucun but ni aucune base décisive. Avec l’arrivée de Federico Balzaretti dans la cellule de recrutement de l’OM, il y a à mon sens mieux à faire et d’autres pistes à exploser. Surtout quand je vois la concurrence pour l’ancien Rennais, avec l’OL et l’AS Monaco rien qu’en Ligue 1. »

Bastien AUBERT