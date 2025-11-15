Equipe de France : Deschamps s’agace des rumeurs sur Mbappé, il est blessé !

Le sélectionneur a mis les choses au clair sur l’absence de Mbappé en Azerbaïdjan…

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine (4-0) jeudi, Kylian Mbappé a été remis à la disposition du Real Madrid. Il ne participera donc pas au match des Bleus en Azerbaïdjan dimanche. Cela lui vaut quelques critiques, des accusations de passe-droit notamment, mais selon Deschamps, il n’y a pas de blessure « diplomatique » de Mbappé…

Mbappé a mal a une cheville

« Kylian a toujours une inflammation à la cheville, a réagi le sélectionneur en conférence de presse. J’estime qu’il n’y avait aucun risque à prendre, du fait qu’on est déjà qualifiés. Comme c’est le cas avec Eduardo Camavinga ». Dont acte. Même si on peut supposer que Mbappé aurait quand même joué si le match de demain s’était avéré décisif pour aller à la Coupe du monde en Amérique…