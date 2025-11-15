Après son pétage de plombs, Cristiano Ronaldo se console avec une folie à plus d’1 M€

Chahuté au Portugal, CR7 s’est offert un petit plaisir…

Expulsé jeudi soir à l’heure de jeu à Dublin sous les applaudissements des 50 000 spectateurs de l’Aviva Stadium pour avoir donné un coup de coude à Dara O’Shea dans la surface irlandaise, son tout premier carton rouge avec le Portugal, battu en Irlande (0-2), Cristiano Ronaldo manquera le prochain match face à l’Arménie ce dimanche. Il sera décisif pour la qualification à la prochaine Coupe du monde. Cette expulsion lui a valu les remontrances de la presse lusitanienne. «Cristiano Ronaldo devrait avoir honte», a titré A Bola vendredi. «Le pire, c’était la réaction toute cette mascarade. Des pleurs imités, comme si l’Irlandais qui avait reçu le coup de coude simulait, des gestes de la tête, comme s’il ne comprenait pas ce qui se passait, en passant par les applaudissements du public, comme si c’était la faute des tribunes et non la sienne s’il a été expulsé.»

Cristiano Ronaldo s’est offert une montre d’une valeur d’1,2 M€

Ce samedi, on apprend que Cristiano Ronaldo s’est consolé en s’offrant une Twin Turbo Furious Baguette, une montre de luxe de la marque Jacob and Co, que le Portugais a affiché lors d’une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan. Il s’agit d’une montre en or blanc 18 carats estimée à 1,2 M€. Ce qui n’équivaut en fait qu’à trois jours de salaire pour CR7. Et comme en plus Jacob and Co est partenaire du Portugais…