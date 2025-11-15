Equipe de France : Ekitike s’est mis Deschamps dans la poche !

L’attaquant de Liverpool a marqué des points que l’Ukraine…

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire contre l’Ukraine jeudi soir (4-0), l’équipe de France va affronter l’Azerbaïdjan dimanche, à Bakou (18h). Didier Deschamps va procéder à un large turn over et il y a fort à parier qu’Hugo Ekitike vivra sa première titularisation avec les Bleus, à la lecture des propos tenus par son sélectionneur en conférence de presse.

« Une entrée tonitruante »

« Hugo a fait une très, très bonne entrée contre l’Ukraine, a commenté Deschamps. Un peu moins de 30 minutes. C’est bien. Tant mieux. C’est son mérite. Il fait partie des joueurs qui ont peu de vécu avec nous, mais ça va dans le sens positif, comme pour d’autres joueurs. Il a fait une entrée tonitruante. Il a marqué en plus. Il est heureux, il est très bien, il a envie de jouer. Ils ont tous intérêt à bonifier leur temps de jeu, lui ça a été le cas jeudi». Aucun doute : avec un but, superbe, et une passe décisive pour Mbappé jeudi, Ekitike a fait ce qu’il fallait pour gagner la confiance de Deschamps !