Ligue 1, Mercato : N’Golo Kante ouvre la porte au Paris FC !

Le milieu des Bleus se verrait bien revenir en Ligue 1

N’Golo Kante a montré jeudi contre l’Ukraine (4-0) avec l’équipe de France qu’il n’avait rien perdu de ses qualités. A 34 ans, le milieu de terrain a réussi son retour chez les Bleus après un an d’absence et il y a fort à parier qu’il sera du voyage en Amérique cet été pour la Coupe du monde 2026.

Kante ouvert aux possibilités

Alors que son contrat prendra fin à Al-Ittihad en juin, et quie le club saoudien était prêt à le faire partir en août dernier, Kante a été interrogé sur son avenir par Téléfoot ce samedi, lui que le Paris FC convoite. « On est focus sur la saison à Al-Ittihad, a glissé Kante. On verra ce qui se présente après. Ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J’espère que ça sera une année complète à tous les niveaux. Un retour en Ligue 1 ? On ne sait jamais ». Et quand le journaliste lui a demandé « Au Paris FC ? », Kante a de nouveau répondu : « On ne sait jamais ».