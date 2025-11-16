Roberto De Zerbi prépare un OM plus jeune, plus frais et plus tourné vers l’avenir dès le prochain mercato hivernal. Neal Maupay peut s’inquiéter…

L’hiver approche et l’OM s’apprête à faire le ménage. Plusieurs joueurs considérés comme indésirables devront trouver la sortie, et dans cette liste, Neal Maupay apparaît en première ligne. L’attaquant, arrivé la saison dernière, n’a jamais réussi à convaincre Roberto De Zerbi malgré la qualification en Ligue des champions.

Le coach de l’OM ne fait plus mystère de sa hiérarchie. Maupay a été envoyé en réserve, et il aura fallu attendre le 8 novembre, contre Brest (3-0), pour qu’il réapparaisse dans le groupe. Un signe faible, un avenir presque scellé, et un mercato hivernal qui tombe à point nommé pour l’ancien buteur de l’ASSE.

Une chance en or pour Mmadi à l’OM ?

Son départ probable ouvrira une place dans la rotation offensive. Et selon Live Foot, cette place pourrait être prise par un enfant du club : Tadjidine Mmadi. Agé de 18 ans, né à Marseille en 2007, formé à l’OM, le jeune attaquant a déjà eu droit à une première apparition en Ligue 1. Face à Brest, alors que les Phocéens menaient 3-0, De Zerbi l’a préféré à Maupay pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Un choix fort, lourd de sens, et peut-être annonciateur de la suite.

Mmadi confirme d’ailleurs sa montée en puissance : titulaire avec les U19 français lors de la victoire contre la Bulgarie (2-1), il enchaîne les opportunités et s’installe petit à petit dans le paysage. Son cas rappelle celui de Robinio Vaz ou encore de Darryl Bakola, deux autres jeunes pousses déjà lancées dans le grand bain par De Zerbi.

À l’OM, les signaux convergent : la confiance est donnée aux Minots, la porte se referme sur Maupay. Sauf retournement improbable, l’hiver offrira au jeune Mmadi un rôle grandissant… et une chance en or de s’installer durablement dans l’effectif olympien.