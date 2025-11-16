Le Stade Rennais souhaite prêter son jeune latéral gauche Mahamadou Nagida (20 ans) en Ligue 2 au prochain mercato. En manque de latéral gauche de qualité, l’ASSE pourrait-elle sauter sur l’occasion ?

Le Stade Rennais retrouve des couleurs en Ligue 1, porté par ses jeunes talents comme Djaoui Cissé, Kader Meïté ou Abdelhamid Aït Boudlal. Ces derniers bénéficient tous de la confiance d’Habib Beye. Mais pour Mahamadou Nagida, la situation est plus compliquée.

Lancé dès 2023 en Ligue 1, le latéral gauche camerounais peine à obtenir du temps de jeu : seulement 83 minutes cumulées sur cinq bouts de matchs cette saison. Pourtant, Nagida reste un joueur suivi et prometteur, titulaire lors du barrage pour le Mondial 2026 Cameroun-RD Congo. Mais au Stade Rennais, le club ne voit pas d’option de transfert, surtout après sa récente prolongation jusqu’en 2029.

Nagida, une solution idéale pour l’ASSE ?

La solution privilégiée ? Un prêt sans option d’achat en Ligue 2. L’objectif est clair : permettre au joueur de gagner en expérience tout en restant sous contrat avec le Stade Rennais. Africa Foot précise que le Stade Rennais veut maintenir son latéral gauche en France pour les six prochains mois. Le club breton sonde donc le marché de Ligue 2 pour lui trouver un environnement capable de le faire progresser, sur le modèle de Jérémy Jacquet la saison dernière, prêté à Clermont avant de revenir en force à Rennes.

Pour l’ASSE, cette ouverture pourrait être une véritable opportunité. En manque de latéral gauche de qualité, les Verts pourraient saisir ce prêt pour renforcer leur couloir gauche dès le mercato de janvier. Un coup de pouce breton qui pourrait changer la donne pour les Verts, où Ebenezer Annan peine à s’imposer et où Maxime Bernauer ne pourra pas éternellement dépanner.