OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
OM : Greenwood refait parler de lui pendant la trêve 

Mason Greenwood (OM)
Bastien Aubert
16 novembre 2025

L’Orange Vélodrome vibre encore ! Mason Greenwood a été désigné joueur du mois d’octobre de Ligue 1 après avoir illuminé l’automne phocéen de son talent explosif. Son quadruplé inoubliable face au Havre a marqué les esprits et confirmé l’explosion d’un attaquant qui change le visage de l’OM. Retour sur cette ascension irrésistible et un sacre logiquement attendu par tout un club.

Une ascension remarquable depuis son arrivée à Marseille

Arrivé lors du mercato estival 2024, Greenwood semblait porter tout le poids de l’attente marseillaise sur ses épaules. Après une acclimatation parfois laborieuse au jeu de la Ligue 1, il n’a cessé de monter en puissance. Déjà co-meilleur buteur la saison précédente, il s’est imposé, au fil des semaines, comme la star offensive du onze olympien.

La confiance du staff, la ferveur du public, et une détermination sans faille : Greenwood a multiplié les gestes décisifs et offert à son nouveau club une dynamique nouvelle. Pour tous les passionnés, ce sacre apparaît aujourd’hui comme une évidence, à l’image du retentissement médiatique qui a suivi ses exploits. Les supporters peuvent d’ailleurs retrouver les grandes heures de Greenwood et son impact historique à l’OM pour mesurer l’ampleur de sa métamorphose.

Le quadruplé décisif face au Havre

C’est en octobre que Mason Greenwood a définitivement fait basculer sa saison. Lors de la rencontre face au Havre, il a régalé le public d’un quadruplé exceptionnel, une performance rare qui lui a valu une ovation immédiate et un écho national. Ce match a été le déclencheur : la France entière découvre un buteur complet, précis et inspiré dans tous ses gestes.

Ce coup d’éclat n’était pas une simple prouesse individuelle, mais bien le symbole d’une équipe portée vers l’avant par son prodige anglais. Grâce à cette prestation, Greenwood s’est imposé comme le chef de file de l’attaque marseillaise, incarnant la nouvelle ambition de l’OM. Pour revivre le sacre et comprendre toute la portée de cette reconnaissance, découvrez en détail les moments forts de Mason Greenwood, joueur du mois d’octobre en Ligue 1.

Le podium du trophée UNFP et les votes

La logique a été respectée lors du verdict du Trophée UNFP. Greenwood s’est hissé en tête avec 38 % des voix, s’offrant une avance nette sur ses concurrents directs. Joaquin Panichelli (32 %) et Sofiane Diop (30 %) complètent un podium de haute volée, preuve de l’intensité du niveau cette saison en Ligue 1.

Il faut souligner la montée en puissance d’un Panichelli brillant à Strasbourg et la régularité de Diop, deux talents majeurs qui, sans le festival offensif de Greenwood, auraient pu prétendre au titre. Ce classement reflète la reconnaissance du travail accompli à Marseille et l’engouement suscité autour de l’international anglais. Les suiveurs les plus exigeants pourront poursuivre l’actualité footballistique en accédant à la dernière sélection de contenus dédiés à Mason Greenwoodsur la scène européenne.

Entre individualités et élan collectif, l’OM renoue avec les ambitions de grandeur grâce à la réussite éclatante de son attaquant anglais. Greenwood, joueur du mois, incarne désormais le nouveau visage des espoirs marseillais.

