Stade Rennais : déjà un rebond possible pour Habib Beye au FC Metz ?
BUT! Football Club
Greenwood peut-il marquer l’histoire de l’OM ?

Mason Greenwood célébrant son quadruplé contre Le Havre.
Raphaël Nouet
20 octobre 2025

Auteur d’un quadruplé face au Havre (6-2), Mason Greenwood a rejoint Jean-Pierre Papin dans les livres d’histoire de l’OM. Peut-il y inscrire son nom durablement ? Nos journalistes en débattent !

S’il gagne un trophée, ce sera un grand oui !

« A Marseille, il y a deux façons d’écrire l’histoire : soit en gagnant des trophées, soit en ayant un talent ou un caractère qui met tout le monde d’accord. Didier Drogba en 2003-04 et Marcelo Bielsa en 2014-15 n’ont rien gagné avec l’OM mais ils ont fortement marqué les esprits. Mason Greenwood a certes un talent exceptionnel mais il est trop irrégulier et trop timide pour intégrer cette caste de grands champions sans titre. La seule solution pour inscrire son nom dans le livre d’or de l’OM, c’est donc de remporter un trophée. Si, en mai prochain, il soulève la Coupe de France ou, encore mieux, la Ligue 1 alors, c’est sûr, il figurera à jamais dans la grande histoire du club phocéen.

Réussir à gagner un titre à une époque où le grand rival national a trois fois le budget de l’OM et un effectif qui coûte six fois plus cher serait un exploit phénoménal. Les piliers de cette équipe seraient encensés pour les décennies suivantes. Greenwood étant le plus talentueux d’entre eux, c’est sûr, tout le monde se souviendrait de lui après une saison 2025-26 triomphale ! »

Raphaël NOUET

« Prendre exemple sur Mandanda »

« En signant un retentissant quadruplé ce samedi lors de la large victoire de l’OM contre Le Havre (6-2), Mason Greenwood a signé une performance qui n’avait plus été vue depuis 34 ans sous le maillot phocéen, réalisée par une légende du club : Jean-Pierre Papin. Avec ce coup d’éclat, l’attaquant anglais porte désormais son total à 27 réalisations, devenant ainsi le joueur britannique le plus prolifique en Ligue 1 depuis Glenn Hoddle, auteur du même total sous les couleurs de l’AS Monaco entre 1987 et 1991.

Intrinsèquement, Greenwood a l’étoffe pour devenir une légende de l’OM. Mais il faudra qu’il gagne en constance et en régularité. En somme qu’il prenne exemple sur le joueur parfait dans ce double registre et qui était symboliquement présent samedi à l’Orange Vélodrome : Steve Mandanda. On pourrait également suggérer au crack anglais de forcer sa nature introvertie et pousser un peu plus sa communion avec les supporters marseillais. Avec tout ce panel, il aura les épaules pour entrer de plain pied dans l’Histoire du club. »

Bastien AUBERT

Ligue 1OM
FC Metz...

Stade Rennais : déjà un rebond possible pour Habib Beye au FC Metz ?

Par Louis Chrestian
Mickaël Nadé (ASSE)
ASSE...

ASSE : après Stassin, un cadre sonne la révolte avant Annecy 

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood célébrant son quadruplé contre Le Havre.
Ligue 1...

Greenwood peut-il marquer l’histoire de l’OM ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé lors du match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan.
Ligue 1...

PSG : Mbappé, une déclaration d’amour qui ne change rien

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : après Le Mans, que faut-il changer chez les Verts ?

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole lors d'une apparition à Roland Garros en 2024.
FC Barcelone...

Nicki Nicole a trouvé une façon caliente de consoler Lamine Yamal après Gérone

Par Raphaël Nouet
Stassin et Tardieu (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le Mans (2-3) : le vestiaire stéphanois a pris cher après la défaite 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Mbappé a trouvé l’arme idéale pour piétiner le FC Barcelone  

Par Bastien Aubert
Lille s'impose à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes – LOSC (0-2) : les notes des Canaris et des Dogues 

Par Bastien Aubert
Said El Mala (Cologne)
Mercato...

PSG Mercato : Paris cible un géant en attaque, Safonov a déjà des points de chute !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

OM : un renfort est tombé du ciel pour remplacer Gouiri, grosse opération en vue au Mercato ?

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland déjà en danger avec Kilmer Sports ?

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez (Atlético)
FC Barcelone...

PSG Mercato : Julian Alvarez a déjà fait son choix entre Paris et le FC Barcelone

Par Bastien Aubert
Ali Maamar (Anderlecht)
Mercato...

OM Mercato : Benatia prêt à griller le PSG et le FC Barcelone pour un renfort surprise ! 

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika en action lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE : la boulette hallucinante de Batubinsika en réserve, un but venu d’une autre planète !

Par Bastien Aubert
FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !
FC Nantes...

FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – AJ Auxerre (2-2) : prêt à viré, Beye envoie un message cash sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert
Sander Tangvik (Rosenborg)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur un première recrue dangereuse en janvier !

Par Bastien Aubert
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup de génie de Laporta, 100 M€ en vue du Mercato hivernal !

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin (Stade Rennais)
Aj Auxerre...

Stade Rennais – AJ Auxerre (2-2) : les 3 joueurs rennais qui placent Habib Beye sur la sellette 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – Paris FC (2-1) : Pierre Sage envoie un message lunaire à l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Ignatius Ganago
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant de MLS ouvre un premier dossier épineux pour janvier 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : Mbappé bloque Endrick au PSG et ouvre la porte à l’OM 

Par Bastien Aubert
L'arbitrage de Nice - OL a fait polémique
Ligue 1...

OL : Pierre Ménès dégoupille après la polémique arbitrale à Nice !

Par Bastien Aubert

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet