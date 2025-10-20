Auteur d’un quadruplé face au Havre (6-2), Mason Greenwood a rejoint Jean-Pierre Papin dans les livres d’histoire de l’OM. Peut-il y inscrire son nom durablement ? Nos journalistes en débattent !

S’il gagne un trophée, ce sera un grand oui !

« A Marseille, il y a deux façons d’écrire l’histoire : soit en gagnant des trophées, soit en ayant un talent ou un caractère qui met tout le monde d’accord. Didier Drogba en 2003-04 et Marcelo Bielsa en 2014-15 n’ont rien gagné avec l’OM mais ils ont fortement marqué les esprits. Mason Greenwood a certes un talent exceptionnel mais il est trop irrégulier et trop timide pour intégrer cette caste de grands champions sans titre. La seule solution pour inscrire son nom dans le livre d’or de l’OM, c’est donc de remporter un trophée. Si, en mai prochain, il soulève la Coupe de France ou, encore mieux, la Ligue 1 alors, c’est sûr, il figurera à jamais dans la grande histoire du club phocéen.

Réussir à gagner un titre à une époque où le grand rival national a trois fois le budget de l’OM et un effectif qui coûte six fois plus cher serait un exploit phénoménal. Les piliers de cette équipe seraient encensés pour les décennies suivantes. Greenwood étant le plus talentueux d’entre eux, c’est sûr, tout le monde se souviendrait de lui après une saison 2025-26 triomphale ! »

Raphaël NOUET

« Prendre exemple sur Mandanda »

« En signant un retentissant quadruplé ce samedi lors de la large victoire de l’OM contre Le Havre (6-2), Mason Greenwood a signé une performance qui n’avait plus été vue depuis 34 ans sous le maillot phocéen, réalisée par une légende du club : Jean-Pierre Papin. Avec ce coup d’éclat, l’attaquant anglais porte désormais son total à 27 réalisations, devenant ainsi le joueur britannique le plus prolifique en Ligue 1 depuis Glenn Hoddle, auteur du même total sous les couleurs de l’AS Monaco entre 1987 et 1991.

Intrinsèquement, Greenwood a l’étoffe pour devenir une légende de l’OM. Mais il faudra qu’il gagne en constance et en régularité. En somme qu’il prenne exemple sur le joueur parfait dans ce double registre et qui était symboliquement présent samedi à l’Orange Vélodrome : Steve Mandanda. On pourrait également suggérer au crack anglais de forcer sa nature introvertie et pousser un peu plus sa communion avec les supporters marseillais. Avec tout ce panel, il aura les épaules pour entrer de plain pied dans l’Histoire du club. »

Bastien AUBERT