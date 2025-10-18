Tout frais retraité, Steve Mandanda donnera le coup d’envoi du match entre l’OM et Le Havre, deux de ses anciens clubs, ce soir.

Début septembre, Steve Mandanda a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. A 40 ans, en fin de contrat avec le Stade Rennais, le Fenomeno a attendu de voir quelles pistes s’ouvraient devant lui cet été. N’ayant rien vu d’intéressant, il a préféré raccrocher les gants après une carrière qui l’a vu éclore du côté du Havre, exploser à l’OM, faire passage d’un an à Crystal Palace, revenir à Marseille et partir à Rennes en 2022.

Il a une clause de reconversion au club

Ce soir, Mandanda revient dans ce stade Vélodrome où il a réalisé tant d’exploits. C’est en effet lui qui donnera le coup d’envoi du match contre Le Havre, où il a donc été formé. Un clin d’œil d’autant plus sympathique que c’est dans l’enceinte du boulevard Michelet que le Fenomeno a disputé le dernier match de sa carrière, le 17 mai, en entrant dans les arrêts du jeu d’OM-Rennes (4-2). Il avait alors reçu une ovation phénoménale de ses anciens supporters.

Steve Mandanda bénéficie d’une clause de reconversion à l’OM, signée à l’époque de son deuxième passage au club. Pablo Longoria avait assuré qu’elle serait respectée, même s’il faudrait que les deux hommes s’entendent sur le poste qu’occupera l’ancien gardien.