L’apport de Benjamin Pavard est une belle réussite depuis son arrivée à l’OM.

Arrivé à l’OM début septembre en provenance de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros, Benjamin Pavard a rapidement trouvé sa place à Marseille. Le 1er septembre, l’ancien lillois était arrivé à l’OM au lendemain d’une triste défaite à Lyon (0-1). Et depuis, tout va beaucoup mieux au sein de l’équipe phocéenne.

Pavard a sécurisé la défense de l’OM

Comme le souligne L’Equipe ce samedi, Pavard a remporté ses quatre premiers matches de Ligue 1 sans encaisser de but, s’imposant comme un atout majeur du dispositif de Roberto De Zerbi, qui peut compter sur sa polyvalence et l’aligne tantôt au poste de défenseur central, tantôt comme latéral droit. « On a parlé de sa position avant qu’il signe. On défend généralement à quatre et on passe à trois derrière avec le ballon, ce que peut très bien faire Pavard », a expliqué Roberto De Zerbi. Bien intégré, Pavard a réussi son opération séduction auprès de son coach mais aussi du public et de ses coéquipiers, dont Nayef Aguerd. « C’est facile de jouer avec des coéquipiers qui aiment le ballon, qui ne se cachent pas », glisse le Marocain. À 29 ans, l’aventure de Pavard à l’OM pouvait difficilement mieux débuter. Elle pourrait se prolonger ce soir avec un fauteuil de leader du championnat, en cas de victoire face au Havre.