OM : un objectif XXL a été dévoilé, et ça pourrait tout changer !

Dans une interview donnée à l’OM, Bilal Nadir a dévoilé son plus grand rêve de footballeur, et il est grandiose pour le club phocéen !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2021 en provenance de l’OGC Nice, Bilal Nadir incarne aujourd’hui l’une des plus belles histoires de patience et de persévérance au sein du club phocéen. Longtemps cantonné au rôle de jeune en développement, le milieu de terrain a su franchir les étapes à son rythme, jusqu’à s’imposer comme un élément pleinement intégré à l’effectif professionnel, avec déjà 34 matchs disputés sous le maillot olympien.

Nadir a beaucoup réfléchi après sa blessure

Cette ascension n’a pourtant rien eu d’un long fleuve tranquille. En début d’année 2024, alors qu’il commençait à entrevoir davantage de responsabilités, Nadir a été frappé par une grave blessure : une rupture des ligaments croisés, l’une des épreuves les plus redoutées dans une carrière. Une période sombre, parfois silencieuse, qu’il a longuement évoquée dans une interview accordée à la chaîne YouTube officielle de l’OM.

« J’ai envisagé pas mal de scénarios. Pas celui d’arrêter le foot, mais je ne voyais plus mon plan de carrière comme avant », confie-t-il avec une sincérité touchante. Contraint à une année entière sans compétition, le joueur a dû observer ses coéquipiers — notamment les plus jeunes — saisir les opportunités qui auraient pu être les siennes. Un sentiment frustrant, mais qu’il a choisi de transformer en carburant mental : « J’ai utilisé cette blessure comme motivation. Une année sans jouer, c’est très dur. Tu regardes les autres jouer et tu te dis que ça aurait pu être toi. Mais j’ai travaillé et je suis revenu encore mieux ».

Un rêve XXL

Depuis son retour, Bilal Nadir affiche une maturité nouvelle et une détermination qui n’a échappé ni au staff ni aux supporters. Son contrat touchant à sa fin, son avenir reste en discussion, mais une chose est sûre : l’ambition du Marseillais est à la hauteur des attentes du club. Interrogé sur son objectif ultime, le milieu n’a pas cherché à se cacher : « Mon plus grand rêve ? Gagner la Ligue des Champions avec l’OM ». Une phrase forte, presque audacieuse, mais qui témoigne d’un état d’esprit conquérant et d’un attachement profond à l’Olympique de Marseille.

À 22 ans, Bilal Nadir semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre, plus ambitieux encore. Et s’il est un message que son parcours envoie, c’est bien celui-ci : rien n’est impossible pour ceux qui refusent d’abandonner. Déjà vainqueur de la LDC en 1993, l’OM peut toujours rêver d’un deuxième sacre dans la compétition, et sans nul doute que cela changerait beaucoup de choses au sein du club !