FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !
Équipe de France : la compo pour affronter l’Azerbaïdjan… avec 11 changements !

Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
William Tertrin
16 novembre 2025

Voici la compo officielle des Bleus pour le match entre l’Azerbaïdjan et l’équipe de France.

Ce dimanche, l’équipe de France se déplace en Azerbaïdjan pour le tout dernier match des qualifications à la Coupe du Monde 2026, qui sera dénué d’enjeux étant donné que les Bleus sont d’ores et déjà qualifiés pour le Mondial. Découvrez ci-dessous la compo très remaniée alignée par Didier Deschamps, qui a procédé à onze changements par rapport au match disputé contre l’Ukraine. Coup d’envoi à 18h au stade Tofiq-Béhramov de Bakou.

La compo des Bleus

Chevalier – Gusto, Konaté (cap), L. Hernandez, T. Hernandez – Akliouche, Zaïre-Emery, Thuram, Nkunku – Ekitike, Mateta.

Equipe de France
#COMPO

