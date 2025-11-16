Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial

Après la victoire de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan, Didier Deschamps a confirmé que ce match a joué dans sa réflexion pour la liste de la prochaine Coupe du Monde.

En s’imposant 3-1 en Azerbaïdjan pour conclure leurs qualifications au Mondial 2026, les Bleus ont non seulement validé un parcours globalement maîtrisé, mais ont surtout offert à Didier Deschamps un terrain d’expérimentation idéal. Dans un contexte où tout le onze a été modifié par rapport au match contre l’Ukraine, cette rencontre a eu le mérite de clarifier, parfois brutalement, les contours de la future liste pour la Coupe du monde. L’adversaire, qui a ouvert le score avant d’être renversé, a paradoxalement servi les intérêts du sélectionneur.

Un début de match qui n’a pas plombé les Bleus

Deschamps ne l’a pas caché : ce dernier rendez-vous lui servait avant tout à évaluer. « Après la qualification obtenue, je leur ai dit de faire le job, mais de le faire du mieux possible », a-t-il expliqué. Le début de match, « pas bon du tout », aurait pu troubler les Bleus, mais l’Azerbaïdjan n’a jamais su capitaliser sur ces premières minutes flottantes. Cette incapacité de l’adversaire à maintenir l’intensité a permis aux joueurs en quête de temps de jeu de s’installer progressivement dans la rencontre, de prendre confiance et de montrer des choses que Deschamps attendait depuis longtemps.

La réaction française a rassuré le sélectionneur : « On a bien réagi ensuite. C’est très bien de finir sur une victoire. » Le score, maîtrisé sans être spectaculaire, reflète ce match à deux vitesses où les titulaires habituels ont pris place sur le banc, tandis que les autres prétendants à la liste ont tenté de profiter d’un adversaire friable. Même la seconde période, moins animée, a offert une lecture utile au sélectionneur. « Même si on a encore eu quelques occasions en deuxième période, je comprends que les joueurs sur le terrain aient eu besoin de gérer à ce moment de la saison. »

« J’ai pu avoir des réponses »

La gestion, justement, était l’un des critères observés. Dans un duel marqué par trois interventions du VAR – « c’est aussi peut-être la première fois où j’ai un match dans lequel le VAR intervient trois fois » –, les Bleus ont su rester maîtres d’eux-mêmes. Et surtout, Deschamps a pu dresser un état des lieux très clair : « J’ai vu tous les joueurs, à part Brice Samba qui n’a pas été impliqué. J’ai pu avoir des réponses, oui, par rapport aux prochaines échéances. »

Au final, c’est bien la faiblesse relative de l’adversaire qui a rendu l’évaluation plus limpide. Les joueurs avaient de l’espace pour s’exprimer, et ceux qui devaient marquer des points l’ont fait… ou non. Bakou n’a pas seulement offert une victoire : elle a éclairé la route vers le Mondial.